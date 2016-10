Olympiade der Köche - die perfekte Plattform um für das Gastgewerbe zu begeistern

Die Olympischen Spiele in Brasilien sind kaum vorüber und schon steht die nächste Olympiade vor der Tür! Ab morgen weht olympische Luft im Messezentrum Erfurt.



„Auf der IKA-Olympiade der Köche als das Topereignis des Gastgewerbes weltweit freue ich mich natürlich besonders, dass Thüringen bereits zum fünften Mal dieses führende Branchenevent der Köche ausrichten darf“, so Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer DEHOGA Thüringen und Messe-Beiratsmitglied.



Über 2.000 Köche, Patissiers und Gemüseschnitzer aus 59 Nationen treffen sich zur größten Kochkunstausstellung der Welt in Thüringen. In Halle 1 locken 18 gläserne Küchen zum Staunen und Zuschauen sowie das Wettbewerbsrestaurant mit hochkarätigem Genuss.



Die inoga – Fachmesse für Branchen der Gastlichkeit bildet wie gewohnt den passenden Rahmen für das olympische Spektakel. Die mehr als 200 Aussteller servieren den Besuchern regionale Themen und neueste Trends. Erstmals ist Halle 3 dabei exklusiv für das Fachpublikum geöffnet. Auf der DEHOGA-Thüringen-Gemeinschaftsfläche stellen 19 Rahmenvertragspartner ihr Produktportfolio vor. Die Unternehmen präsentieren Produkte und Dienstleistungen rund um das Genießen in der Gastronomie. Dazu gehören Technik und Ausstattung ebenso wie kulinarische Spezialitäten und Ideen, wie man Gäste verwöhnen kann. Kassenanbieter, die den Anforderungen ab 1.1.2017 gerecht werden, runden das Angebot ab.



Neben dem umfassenden Ausstellersortiment speziell für die Akteure aus Hotellerie und Gastronomie erwarten interessante und informative Fachvorträge beim Rahmenprogramm auf der Bühne in Halle 3. Die Vortragsvielfalt reicht von Hygiene von Getränkeschankanlagen, über Registrierkassen im Vorschriftendschungel bis zu Förderungsmöglichkeiten und Finanzierungen für Hotels und Gaststätten in Thüringen.



„Die Messe ist die perfekte Plattform für unsere Branche und dafür zu begeistern. Am Sonntag findet der ‚Tag der Berufe‘ ab 11 Uhr statt. Gemeinsam mit der Arbeitsfachvermittlung Suhl und der IHK Erfurt bekommen Jugendliche Einblicke in unsere Berufsfelder. Keine andere Branche hat so viele Facetten und Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Ich selbst habe mein Berufsleben auch mit einer Ausbildung als Koch begonnen.“, so Dirk Ellinger abschließend.

