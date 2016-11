Mehr Wertschätzung für das Gastgewerbe / Ausschreibung Gastgeber des Jahres im Freistaat Thüringen

„Das Gastgewerbe als Hauptleistungsträger im Thüringer Tourismus steht aktuell vor sehr großen Herausforderungen. Unser dringendstes Thema ist dabei die Gewinnung von Auszubildenden, Mitarbeitern und Unternehmern. Sicherlich haben wir in der Vergangenheit davon gelebt, dass wir genügende Bewerber hatten, das Unternehmer und ihre Familien bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gearbeitet haben und es genügend Unternehmer gab, die einen gastgewerblichen Betrieb führen wollten. Diese Zeiten sind aber vorbei.“, so Gudrun Münnich, Präsidentin DEHOGA Thüringen.



Das Gastgewerbe ist eine attraktive Branche, natürlich wird dort immer dann gearbeitet, wenn andere frei haben. Dies sind eben Wochenenden, Feiertage und Abendstunden. Aber dafür gibt es auch entsprechende Freizeit. Dienstleistung mit Leidenschaft erbringen, kann sehr viel Spaß machen. Der Umgang mit Menschen und ihnen ihre Wünsche zu erfüllen ist Berufung. Das Feedback von den Gästen ab dem ersten Tag der Ausbildung zu erhalten, ist ebenso Bestätigung.



Gastfreundschaft und gute Küche ist ein Ausdruck von Lebensqualität. Dafür brauchen aber die Mitarbeiter und Unternehmer im Gastgewerbe auch die gesellschaftliche Anerkennung und die entsprechende Wertschätzung.



„Wir konnten unseren Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sehr leicht überzeugen unser Projekt Gastgeber des Jahres zu unterstützen, weil ihm die Wertschätzung für das Gastgewerbe sehr am Herzen liegt.“, freut sich Gudrun Münnich.



Das Ziel dieses Wettbewerbes ist es, jährlich einen Thüringer Hotelier und einen Thüringer Gastronom sowie die Innovation des Jahres im Gastgewerbe auszuzeichnen, um damit eine entsprechende Wertschätzung zu erreichen und in der Öffentlichkeit auch Unternehmerpersönlichkeiten, die sich um die Branche verdient gemacht haben, entsprechend zu würdigen.



Geehrt werden sollen Unternehmerpersönlichkeiten, die selbständig bzw. als beherrschende Gesellschafter eines Unternehmens das wirtschaftliche Risiko ihres Unternehmens tragen. Die Unternehmerpersönlichkeiten müssen im Thüringer Tourismus tätig sein.



Die Ehrung erfolgt jährlich im Rahmen der Veranstaltung Gastronomen-Silvester im Erfurter Kaisersaal.



Mehr Informationen und die Ausschreibung finden Sie unter: http://hogapreis-thueringen.de/

