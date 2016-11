DEGES richtet regelmäßige Bürgersprechstunde zum Bau der Bundesstraße B 31 neu ein

Die DEGES richtet ab Donnerstag, 10. November, eine Bürgersprechstunde für Fragen zum Bau der B 31 neu ein. Immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger direkt über den Stand der Arbeiten informieren. Bis zum Umzug in ein eigenes DEGES-Büro in Friedrichshafen werden die Sprechstunden in einem Container auf dem Parkplatz der ZF Friedrichshafen AG an der Waggershauser Straße stattfinden.



Zum Stand der Arbeiten erläutert Andreas Irngartinger, Bereichsleiter der DEGES: „Wir sind mit dem Verlauf der Bauarbeiten bis jetzt sehr zufrieden. Nach dem eher schlechten Bauwetter im Sommer meint es der Herbst bis jetzt sehr gut mit uns, und wir können mit aller Kraft die Brücken bauen. Jetzt folgt mit der Freilegung der Trasse der nächste große Schritt.“



Die Bauarbeiten an der B 31 neu laufen weiter nach Plan:





Die vier Brücken, mit deren Bau im April 2016 begonnen wurde, werden im Frühjahr 2017 mit Abdichtung, Straßenbelag und Geländern komplettiert. Die Arbeiten zur Vorschüttung am Sportplatz in Schnetzenhausen sind abgeschlossen.

Ebenfalls im Plan liegen die Arbeiten zur Freilegung der Trasse und Kampfmittelsondierung. Nach den erfolgten Vergaben der Bauaufträge haben diese Arbeiten Ende Oktober begonnen. Dabei wird die zukünftige Strecke der B 31 neu zuerst von Vermessungsingenieuren in der Örtlichkeit abgesteckt bzw. markiert. Bereits Mitte Oktober sind die Waldgebiete abgesteckt worden, Ende des Monats wurde zunächst die Fläche im Bereich des Parkplatzes der ZF Friedrichshafen AG an der Waggershauser Straße und anschließend in einigen Obstanlagen abgesteckt.

Umbau und Abbau der Intensivobstanlagen erfolgen wie zugesagt erst nach der Ernte, die witterungsbedingt in diesem Jahr bis in den November hinein dauern kann. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die ersten Hagelnetze in dieser Woche zurückgebaut werden.

Die erforderlichen Baumfällungen in den Waldabschnitten beginnen ebenfalls in dieser Woche. Die weiteren Arbeiten wie Gehölzrückschnitt und das Abtragen des Oberbodens auf der gesamten Strecke richten sich nach den Ergebnissen der Kampfmittelsondierung und den daraus eventuell erforderlichen Maßnahmen zur Kampfmittelbergung.

Für den Fall, dass Kampfmittel gefunden werden, wurde mit der Stadt Friedrichshafen bereits im Vorfeld eine entsprechende Einsatzplanung abgestimmt und vorbereitet. Die DEGES greift dabei auf die umfangreiche Erfahrung der Behörden vor Ort zurück.





Hintergrund



Die gut sieben Kilometer lange B 31 neu zwischen Immenstaad und Friedrichshafen soll bis Ende 2020 fertiggestellt werden und wird Friedrichshafen und die umliegenden Ortschaften vom Durchgangsverkehr entlasten.

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- & -bau GmbH

Die DEGES plant und baut als Projektmanagementgesellschaft Bundesfernstraßen für ihre Gesellschafter, den Bund und zwölf Bundesländer. Sie realisiert im Auftrag des Landes Baden-Württemberg den Bau der B 31 neu, an dem sich die Stadt Friedrichshafen finanziell beteiligt.

