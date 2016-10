DEG holt Stürmer Brandon Yip - Deutscher Meister mit großer NHL-Erfahrung

Die Düsseldorfer EG reagiert auf die Verletztenmisere und verstärkt sich mit Stürmer Brandon Yip. Der Kanadier kann auf 190 Einsätze in der NHL zurückblicken und spielte zuletzt für die Adler Mannheim, mit denen er 2015 auch Deutscher Meister wurde. Bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel in Augsburg könnte der 31-Jährige erstmals für die DEG auflaufen.



32 NHL-Tore und 30 Assists schlagen für den Mann aus Maple Ridge in der kanadischen Provinz British Columbia aus der Zeit bei den Colorado Avalanche, Nashville Predators und Phoenix Coyotes zu Buche. Für Mannheim erzielte Yip in 67 Spielen je elf Treffer und Vorlagen nachdem er im Februar 2015 von den Utah Grizzlies zum siebenfachen Deutschen Meister gewechselt war.



Cheftrainer Christof Kreutzer: „Wir sind sehr froh, dass Brandon kurzfristig zu uns stößt. Er ist ein absoluter Teamplayer und es ist gut, dass wir einen Spieler gefunden haben, der die deutsche Liga bereits kennt. Mit seinem intensiven, energiegeladenen und für den Gegner unangenehmen Spiel wird er uns weitere Möglichkeiten eröffnen.“



Geschäftsführer Stefan Adam: „Mit diesem Transfer wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles dafür tun, um die positive Entwicklung der DEG weiter voranzutreiben. Auch wenn wir der aktuellen Mannschaft voll und ganz vertrauen und sie ja auch in den letzten Spielen gezeigt hat, dass sie in dieser personellen Konstellation Spiele in der DEL gewinnen kann, haben wir uns entschieden, jetzt auf die Verletzungs-Situation zu reagieren. Wir sind davon überzeugt, dass Brandon Yip uns sofort verstärken kann und keine lange Eingewöhnungszeit benötigen wird.“



Brandon Yip: „Ich freue mich sehr, nach Deutschland zurückzukehren. Spiele in Düsseldorf waren für mich als Gast immer etwas ganz besonderes, deswegen ist es ein tolles Gefühl, jetzt das Trikot der DEG tragen zu können. Ich werde alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.“



Brandon Yip ist 1,85 Meter groß und wiegt 90 Kilogramm. Bei der DEG erhält er zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit und wird mit der Rückennummer 59 auflaufen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren