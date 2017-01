DeutscheBack hält Feinbackwaren länger frisch

Die DeutscheBack GmbH & Co. KG stellt TopSweet Fresh Cake Plus V für zucker- und fettreiche Rühr- und Sandmassen vor. Das innovative Enzym-System zielt darauf ab, die Frischhaltung der Krume zu verbessern und abgepackte Kuchen und Backwaren länger weich und saftig zu halten. Die länger anhaltende Krumenweichheit erhöht die Wirtschaftlichkeit von Backwaren. DeutscheBack nutzte bei der Entwicklung Synergien und Erfahrungen innerhalb der Stern-Wywiol Gruppe.



Feinbackwaren umfassen beliebte Klassiker und Trendgebäck wie Muffins und Rührkuchen zugleich. Ob bei verpackten oder unverpackten Feinbackwaren, Kunden wünschen sich ein abwechslungsreiches Sortiment mit besonderer Saftigkeit und Frische. Um dies zu erreichen, konnten Enzyme bei Feinbackwaren bisher nur begrenzt eingesetzt werden, da die hohe Konzentration von Zucker und Fett ihre Aktivität hemmt. Mit TopSweet Fresh Cake Plus V stellt die DeutscheBack eine ausbalancierte Wirkstoffkombination vor, die die Frischhaltung von Rührkuchen verlängert. Bei der Entwicklung konnte das Unternehmen auf das langjährige Know-how der Schwesterfirma Stern-Enzym zurückgreifen. Das Ergebnis ist eine neuartige Produktlösung, die für eine deutlich verbesserte Krume mit länger anhaltender Weichheit sorgt. Zusätzlich wirkt sich TopSweet Fresh Cake Plus V stabilisierend auf das Volumen der Backwaren aus. Die Teigeigenschaften werden nicht verändert. Durch den Einsatz bleiben die Backwaren länger saftig, haben eine softere Konsistenz und infolgedessen einen deutlich höheren und länger andauernden Genusswert. Dadurch verbessert sich auch die Wirtschaftlichkeit der Feinbackwaren.

Deba DeutscheBack GmbH & Co. KG

Die DeutscheBack GmbH & Co KG gehört zur konzernunabhängigen, inhabergeführten Stern-Wywiol Gruppe in Hamburg. Das Unternehmen hat sich international einen Namen gemacht mit maßgeschneiderten Backzutaten für Brot, Brötchen und Feinbackwaren. Die besondere Kombination von Know-how in den Bereichen Enzymtechnologie, Emulgatoren, Stabilisatoren und Hydrokolloiden mit breiter Expertise in der Misch- und Wirbelschichttechnologie ermöglichen die Entwicklung von hochwertigen Backzutaten. Neben Kunden spezifischen Lösungen bietet die DeutscheBack ein breites Sortiment an Backkonzepten, Backpremixen, Enzym-Systemen, Sahnestandmitteln, und Frischhaltemitteln unter der Marke TopBake und TopSweet an. Die Backkonzentrate mit ihrer hohen Funktionalität bei geringer Dosierung werden besonders geschätzt.



DeutscheBack im Internet unter www.deutscheback.de/





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren