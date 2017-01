Hüftgelenk-Ersatz: hipEOS macht den Operationserfolg vorhersehbar

Beim Implantieren eines künstlichen Hüftgelenks geht es um Millimeter. Sie entscheiden, wie perfekt das Ersatzgelenk später passt, wie unbeschwert der Empfänger sich im Alltag bewegen kann.



In der Universitätsklinik Friedrichsheim unterstützen neue Röntgensysteme mit dreidimensionaler Darstellung des Hüftgelenkbereichs die Operateure in bisher nicht gekannter Perfektion bei ihrer Arbeit.



Schlüssel dazu ist die EOS-Technologie, eine besondere Röntgentechnik. EOS-Geräte ermöglichen durch spezielle Technik eine Rundumbetrachtung von Skelett und Knochen und auch die testweise Platzierung unterschiedlicher Implantate bereits vor dem eigentlichen Eingriff. EOS arbeitet mit einer extrem niedrigen Strahlendosis. Seit einigen Monaten wird erstmalig in Deutschland EOS mit einer ganz neuen, noch genauer abbildenden Software eingesetzt: hipEOS. Damit können die Chirurgen vorab exakt prüfen, wie das künstliche Gelenk im Stehen sitzt.



Der Bewegungsapparat des Patienten kann demzufolge im Stehen, also unter Belastung, aufgenommen werden. "Die Analyse im Stehen zeigt ein realitätsnahes Belastungsbild von Knochen und Gelenken und somit auch Fehlstellungen, die oft Auslöser von Erkrankungen sind", sagt Prof. Dr. Meurer.



"Das ist in der Orthopädie deshalb besonders wichtig, weil die Beine das gesamte Gewicht eines Menschen tragen und im Falle von Abweichungen und Krankheiten dort große statische Probleme auftreten können."



"Die exakten 3-D-Bilder, die im virtuellen Raum beliebig gedreht werden können, bedeuten einen Quantensprung für die Passgenauigkeit der neuen Prothese und damit für die Lebensqualität des Patienten", erklärt Prof. Dr. Andreas Meurer.



Damit eröffnet EOS den Ärzten im Klinikum Friedrichsheim auch bei Patienten mit Wirbelsäulenproblemen, Fehlstellungen des Beckens, bei unterschiedlichen Beinlängen oder Achsenabweichungen der Beine neue Möglichkeiten der Diagnose und Behandlungsplanung.

