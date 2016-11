Beweislastumkehr bei Befunderhebungsfehler

Ärzte, die nach Lage der Dinge die gebotenen Untersuchungen nicht veranlassen, begehen einen schweren Befunderhebungsfehler, urteilte der Bundesgerichtshof unter Az.: IV ZR 146/14. Im Falle einer Klage könnte dieser zu einer Beweislastumkehr führen, wie der BGH in einem aktuell veröffentlichten Urteil betonte.



In dem vorliegenden Fall leidet der Kläger an schweren Gesundheitsschäden, die er auf eine Sauerstoffunterversorgung während seiner Geburt zurückführt. Dem damaligen Frauenarzt seiner Mutter wirft er vor, dieser habe ein in der späten Schwangerschaft aufgetretenes großes HELLP-Syndrom nicht erkannt.



Die Mutter hatte damals einen erhöhten Blutdruck, massives Nasenbluten und eine erhöhte Eiweißausscheidung im Urin. Der Frauenarzt diagnostizierte lediglich eine leichte Blutdruckerhöhung, ohne weitere Untersuchungen zu veranlassen.



Dazu stellte der BGH klar, dass es sich nicht um einen Diagnoseirrtum, sondern um einen Befunderhebungsfehler handelte, da der Arzt die nach dem medizinischen Standard gebotene Untersuchung erst gar nicht veranlasste. Das sei eine Fehldiagnose, damit ein Behandlungsfehler, der zu einer Beweislastumkehr zu Gunsten des Patienten führen könnte, wenn das ärztliche Versäumnis mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Ursache späterer Gesundheitsschäden war. Der Frauenarzt hätte es nicht bei der Diagnose eines erhöhten Blutdrucks belassen dürfen, sondern hätte weitere Untersuchungen veranlassen müssen, betonte der BGH.

Dazu hatte der Sachverständige erklärt, dass die heutigen Gesundheitsschäden des Klägers durch eine frühere Entbindung vermutlich hätten vermieden werden können. Als Ursache der Gesundheitsschäden käme nach dem Gutachter aber auch eine spätere Hirnschädigung in Folge einer Infektion in Betracht.



Obwohl sich der Frauenarzt darauf gestützt und ein weiteres neonatologisches Sachverständigengutachten verlangt hätte, sei in der Vorinstanz das Oberlandesgericht München dem nicht weiter nachgegangen. Dies soll das OLG nun nachholen, denn die Beweislastumkehr nähme dem Arzt nicht die Möglichkeit, den Beweis des Gegenteils zu führen, betonten die BGH-Richter.

