15 Millionen Deutsche, 1.5 Millionen Oesterreicher, 1.5 Millionen Schweizer und in jedem anderen Land haben auch zwischen 15-20% der Bevölkerung ständig einen unangenehmen bisweilen quälenden Pfeifton oder ein dauerhaftes Rauschen - auch Tinnitus genannt - im Ohr. Immer mehr Ärzte reagieren auf die Klagen Ihrer Patienten mit der Empfehlung einer Schweizer Softlasertechnologie und meiden die Verschreibung von nebenwirkungsreichen Medikamenten. Auch realisieren immer mehr Krankenkassen und Unfallversicherungen die positiven Ergebnisse der nebenwirkungsfreien Therapieform aus der Schweiz - meist genügt die schriftliche Empfehlung der Aerztin oder des Arztes für die Beteiligung der Versicherung an dieser preiswerten Technologie. Erfahren Sie mehr über diese Therapieform vom Facharzt Dr. F. Kuhlmann.



Die Rede ist von der erfolgreichen Softlasertherapie mit dem EarNoiseEliminator, die bei regelmässiger Anwendung eine dauerhafte Abhilfe gegen Innenohrerkrankungen wie Drehschwindel, Druck im Ohr, Hörsturz, Verzerrung, Tinnitus und Ohrensausen schaffen kann und so den damit gequälten Menschen die Lebenslust und Hoffnung auf Besserung zurückgibt.

Die von Dr. Stefan Tauber durchgeführte Doppelblindstudie an der Universitätsklinik in Müchen belegt klar, dass die Behandlung mit Softlaser äusserst effektiv ist - zu den Studien - und die Geräusche im Ohr durch die Behandlung mit dem Laser je nach Beschwerden und Dauer reduziert werden, nach kurzer Zeit abklingen oder in vielen Fällen ganz verstummen. Diese Studien werden durch Erfahrungsberichte der Anwender bestätigt. Dankbare und glückliche Patienten, die von Ihren quälenden Beschwerden im Ohr befreit wurden, beschreiben ihre überzeugenden Erfahrungen - zu den Berichten.



Die tägliche Therapie und Anwendung des Lasers kann vom betroffenen Menschen entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz selber durchgeführt werden. Fachkenntnisse sind keine notwendig. Diese Methode ist einfach, schmerzlos und nebenwirkungsfrei, was zur Zulassung und Zertifizierung als Mediclaser durch das schweizerische Bundesamt für Gesundheit in Bern führte.

Die Methode besteht darin, dass das hochkonzentrierte Licht des Lasers die Zuckerverbrennung stimuliert und die ATP-Versorgung der Zellen verbessert (ATP = Adenosintriphosphat ist eine wichtige Schlüsselsubstanz der menschlichen Körperzellen). Der Patient trägt den Laser zur Therapie mit dem Kopfbügel einfach im Ohr. Der Laserstrahl durchdringt auch tiefere Unterhautschichten und wirkt als heilsame Biostimulation direkt auf den Stoffwechsel im Ohr. Die Softlasertherapie führt mit dieser Durchblutungsförderung zur Regeneration der Hörzellen, zur Stimulation des Immunsystems, zur Forcierung der Zellteilung und zur Aktivierung wichtiger Abwehrmoleküle.



Bei Hörsturz und chronischem Tinnitus empfiehlt sich eine intensivere Anwendung mit dem EarNoiseEliminator während 20 - 40 Minuten, wobei der Laser das Innenohr, also direkt an der Quelle, bestrahlt. Die längere und damit intensivere Behandlung hilft auch bei Drehschwindel, Druck im Ohr, Verzerrung und Ohrensausen. Die folgende Animation beschreibt die Wirkungsweise des EarNoiseEliminator - wie funktioniert diese Technologie?

Mit dieser patentierten Schweizer Softlaser-Technologie sind bis heute 40.000 Menschen behandelt worden. Langzeittests in Arztpraxen und Kliniken bestätigen erfolgreich die medizinischen Studien und Erfahrungsberichte mit der grossartigen Wirkung dieses Medic Lasers. Also gibt es noch viel zu tun, um diese Informationen an die Menschen weiterzuleiten, die diese Erkenntnisse noch nicht erfahren haben um zu helfen deren Beschwerden und Einschränkungen in den Griff zu bekommen.

Ihr weitergeben dieser Informationen wird Betroffene dankbar machen, denn Sie ermöglichen das Realisieren vom grössten Wunsch - endlich dem Drehschwindel, Druck im Ohr, Hörsturz, Verzerrung, Tinnitus und Ohrensausen den Garaus zu machen.

Weitere Informationen und ein kostenloser Ratgeber mit 30 Seiten gibt es unter info@EarNoiseEliminator.ch

- Stichwort kostenloser Ratgeber - den Sie per Email zugestellt bekommen.



Wie das Gerät benutzt wird zeigen die folgenden Fotos: https://www.facebook.com/pages/EarNoiseEliminator/183292418388976?fref=nf

DDRUM AG





