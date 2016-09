DDB Berlin gestaltet die Werbemaßnahmen der neuen Fashion-Edition von Jules Mumm und dem Modelabel Kaviar Gauche

Die besondere Gestaltung der Jules Mumm Sektflaschen kommt von dem Designer-Duo Kaviar Gauche aus Berlin. Die vier Flaschen-Designs zeichnen sich durch – die für Kaviar Gauche typischen – Blütenmotive aus. Die Blumen wurden hierbei aus Papier modelliert und durch Licht und Schatten in Szene gesetzt, was den Flaschen-Prints eine dreidimensionale Optik verleiht. DDB Berlin unterstützte die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH & Co. KG bei der Gestaltung von Print-Anzeigen, POS Promotion Displays sowie bei Event-Maßnahmen, die in Kooperation mit anderen Dienstleistern unter anderem bei der diesjährigen Mercedes-Benz Fashion Week Berlin präsentiert wurden.

