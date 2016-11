DaWanda Designmarkt am 26. und 27. November 2016 in Düsseldorf

DaWanda, der Online-Marktplatz für den kreativen Lifestyle, veranstaltet am 26. und 27. November 2016 zum ersten Mal einen Designmarkt in Düsseldorf. 200 Designer und Kreative bieten auf dem „Areal Böhler“ ihre Produkte an. Besucher haben dabei die Möglichkeit, handgemachte Artikel und Geschenkideen abseits der Massenware zu entdecken.



Auf 8000 Quadratmetern finden die Besucher Produkte aus den Bereichen Mode, Accessoires, Möbel, Vintage sowie Baby und Kind von Herstellern aus ganz Deutschland sowie ausgewählte Stände internationaler Verkäufer. Am DIY-Stand (Do-it-yourself) kann darüber hinaus jeder selbst kreativ werden. Ausgefallen und kulinarisch geht es natürlich auch an den verschiedenen Foodständen zu.



Mit den alten Schmiedehallen auf dem Areal Böhler hat DaWanda eine Event-Location mit unverwechselbarem Charakter gewählt. Die sanierten Produktionshallen, mit historischen Stahlträgern im Originalzustand, haben den Charme der alten Industriekulisse behalten und eignen sich damit perfekt für die handgemachten Einzigartigkeiten.



Ort

Areal Böhler

Alte Schmiedehallen

Hansaallee 321

40549 Düsseldorf



Zeit

Samstag, 26.11.2016: 10-18 Uhr

Sonntag, 27.11.2016: 10-18 Uhr

