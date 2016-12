Virtual Reality jetzt neu im Computerspielemuseum

Computerspielemuseum eröffnet neuen Ausstellungsbereich zu Virtual Reality

Ab 12.12.2016 können Besucher neue und historische VR Spiele selbst ausprobieren





Virtual Reality hat das Potential, digitale Erlebnisräume zu revolutionieren. Nachdem niedrigschwellige VR-Angebote auf Smartphones bereits seit über einem Jahr zunehmende Verbreitung erfahren, kommen die spezialisierten VR-Brillen erst jetzt zum Weihnachtsgeschäft in die Geschäfte. Das Computerspielemuseum trägt dieser Entwicklung Rechnung und weiht am 12.12.2016 seinen neuen Ausstellungsbereich zu Virtual Reality ein. Die Faszination von Virtual Reality wird insbesondere durch die eigene Erfahrung geprägt. Dementsprechend können unsere Besucher/innen nun drei VR-Exponate betreut bei uns testen. Dabei handelt es sich um ein Gear VR mit einem Samsung Galaxy S6 Handy, eine Oculus Rift und den historischen VR Automaten SU 2000 von 1994.



„VR ist in aller Munde," sagt Andreas Lange, Kurator des Museums. „Da die Technik jedoch noch ihren Preis hat, kann sich bei uns jeder Interessierte schon mal selbst ein Bild machen, was da auf uns zukommt. Einmalig ist dabei die Möglichkeit, die historische Entwicklung nachzuvollziehen. Gab es doch schon vor 20 Jahren den Versuch, VR für Unterhaltungszwecke zu nutzen. Da damals allerdings die Technik noch nicht so weit war, verschwanden die großen Automaten recht schnell wieder aus den Spielhallen."



Die Exponate können jederzeit betreut ausprobiert werden - entweder für einen kleinen Aufpreis zum Eintrittspreis (2 Euro) zu festgelegten Zeiten („VR Check") oder als frei buchbare Führung („VR Experience") (60 Min. für 30 Euro). Beide Angebote erfordern eine Anmeldung, die im Onlineshop auf www.computerspielemuseum.de oder an der Museumskasse vorgenommen werden kann.



Der Ausstellungsbereich wurde von Tommy Stark von De Palma & Stark entworfen und von der Firma Die Filmbauarbeiter realisiert sowie von Crytek unterstützt.



Die Vorführung für Medienvertreter findet am 12.12.2016 um 11:00 Uhr im Computerspielemuseum mit dem Kurator Andreas Lange statt. Neben der Möglichkeit, die Exponate selbst auszuprobieren sowie Bilder zu machen, steht ein Entwickler des Deutschen Studios Crytek als Interviewpartner zur Verfügung. Er kann Hintergrundinformationen zu dem auf der Oculus Rift ausgestellten Spiel „The Climb" geben, das erst gestern Gewinner des Deutschen Entwicklerpreises in den Kategorien beste Technik und VR geworden ist. Das Spiel ist eine beeindruckende Klettersimulation, die ein neues Genre eröffnet hat und so beispielhaft zeigt, dass Kreativität und Mut zum Beschreiten neuer Wege bei der Entwicklung von Spielen für VR-Welten gefragt ist. Zur besseren Koordination wird gebeten, Interviewwünsche zu „The Climb" vorher anzumelden.

