Messe AnJa - Angeln & Jagen gastiert vom 17. bis 19. März im MesseZentrum Saarbrücken

Die bekannte Informations- und Verkaufsausstellung „AnJa – Angeln & Jagen“ des Lübecker Veranstalters „Das AgenturHaus GmbH“ gastiert als letzte Messe im MesseZentrum Saarbrücken. Wie der Projektleiter der AnJa, Michael Böttcher, mitteilt, besteht somit vom 17. bis 19. März zum allerletzten Mal die Möglichkeit, das Messegelände und die historischen Hallen am Schanzenberg zu besuchen. Rund 80 Aussteller aus den Bereichen Angeln, Jagen und Natur sorgen in den Hallen für reges Treiben.



Die Special-Interest-Messe findet in enger Zusammenarbeit mit den Fachverbänden vor Ort, der „Vereinigung der Jäger des Saarlandes“, dem „Fischereiverband Saar“ (Körperschaft des öffentlichen Rechts) und dem „Deutschen Falkenorden“ (vertreten durch den Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland) statt. Hinzu kommen die zahlreichen Partnerverbände aus dem nahen Frankreich, die erneut mit eigenen Informationsständen präsent sind und die interkulturelle Zusammenarbeit praxisnah darstellen.



Bereits jetzt verzeichnen die Veranstalter ein enormes Interesse seitens der Aussteller wie Böttcher erläutert: „Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren.“ Für Jäger – und speziell für die zahlreichen Jungjäger in der Region – bietet die „AnJa“ rechtzeitig zu Beginn des Jagdjahres jede Menge Nützliches zur Ausübung ihrer Passion. Von der Ansitzdecke bis hin zu Vakuumier-Geräten offeriert die Messe nahezu alles, was Jägerinnen und Jäger benötigen. Namhafte Anbieter jagdlicher Langwaffen und Optikanbieter zeigen die notwendige Hardware für Berechtigte. Hinzu kommt eine Reihe renommierter Züchter von Hunden für den jagdlichen Gebrauch. Anschaulich informieren diese über die Vorzüge der einzelnen Rassen und präsentieren die tierischen Jagdgefährten in kurzweiligen Bühnenshows.



Eine große Auswahl hochwertiger Bekleidung, die in punkto Wind- und Wetterschutz keine Wünsche offen lässt, ergänzt das umfangreiche Sortiment. Speziell in diesem Bereich hat die AnJa auch für Naturbegeisterte und Liebhaber von Trachten- und Landhausmode so Einiges zu bieten: Stilechte Dirndl für die in der Region so beliebten Frühjahrs-Wiesen und modische Janker aus hochwertigen Walkstoffen sind in üppiger Auswahl zu finden.



Speziell für Naturfreunde und junge Besucher gibt es bei den beteiligten Verbänden in lehrreichen Sonderschauen vieles zu entdecken: Die „Vereinigung der Jäger des Saarlandes“ (VJS) zeigt, welche Bedeutung die Nachhaltigkeit in der Kulturlandschaft Wald für kommende Generationen hat. Zudem wird das Lernort-Natur-Mobil vor Ort sein. Mittels Dioramen, die verschiedene Tierarten in einer der Natur nachempfundenen Welt zeigen, erfahren Kinder und Jugendliche, was es zu schützen und bewahren gilt.



Auch der Fischereiverband Saar, Körperschaft des öffentlichen Rechts (FVS), ist bei der Angeln & Jagen mit dabei. Neben einem Informationsangebot in Sachen Fischereiprüfung und -vorbereitung hat Präsident Andreas Schneiderlöchner mit seinem Team einiges in Petto, das auch für weite Teile der Bevölkerung von Interesse ist. Jugendliche Besucher für den Gewässerschutz als Aufgabe zu sensibilisieren ist ein Anliegen, das den Verantwortlichen des FVS dabei besonders am Herzen liegt. Wie falsch verstandene Tierliebe und das Aussetzen von invasiven Arten das natürliche Gleichgewicht in heimischen Gewässern gehörig aus der Bahn werfen kann, ist da nur einer der lehrreichen Aspekte, die am Stand des Fischereiverbands Saar kindgerecht erklärt werden.



Zudem sind praxisnahe Vorführungen bezüglich der Verwertung von grätenreichen Fischen geplant, wie Vize-Präsident Bernd Hoen avisiert. Wie er augenzwinkernd anmerkt, werden die volkstümlich auch Kochvorbereitungen genannten Arbeiten praxisnah vorgeführt. Denn speziell grätenreiche Fische stellen so manchen Gourmet vor schier unlösbare Probleme, die mit einer neu entwickelten Grätenschneidemaschine nun gelöst werden können.



Ebenfalls mit dabei bei der letzten AnJa im Saarbrücker MesseZentrum ist der Deutsche Falkenorden (DFO), vertreten durch den Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland. Matthias Frings, der Vorsitzender des Landesverbandes, erläutert die Bedeutung der Beizjagd: „Die Jagd mit Greifen ist die älteste Art der Jagd überhaupt und steht seit 2010 in einigen Ländern auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Seit 2014 gilt dies für die Falknerei in Deutschland ebenso durch die Aufnahme in die nationale Liste“, so Frings. Die Präsentation der Greife auf der großen Bühne stellt stets einen Höhepunkt im Programm der AnJa dar und gilt als generationsübergreifender Publikumsmagnet.



Die „AnJa – Angeln & Jagen“ im MesseZentrum Saarbrücken ist vom 17. bis 19. März 2017 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Jugendliche von 13 bis einschließlich 17 Jahre zahlen nur 3 Euro. Kinder bis 12 Jahre, in Begleitung eines Erwachsenen, sind kostenfrei. Hunde sind in den Messehallen erlaubt, sofern ihre Besitzer einen gültigen Impfausweis gemäß den behördlichen Bestimmungen mitführen.

