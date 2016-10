Frische Fische im Fjord angeln: Der DanCenter-Katalog Ferienhäuser Norwegen 2017 ist da

Raus aus dem Alltag, rein ins Angel- und Naturparadies: Schon auf der Suche nach einem Ferienhaus Norwegen stellt sich erste Entspannung ein. Im gut strukturierten Katalog 2017 für Ferienhäuser in Norwegen präsentiert DanCenter das 700 Domizile umfassende Angebot.Das skandinavische Königreich zieht neben den Fans des Angelsports viele weitere Outdoor-Aktivisten in seinen Bann: Norwegen bietet unzählige und abwechslungsreiche Routen zum Wandern, Klettern, Kanufahren und Biken – für Anfänger bis Profis. In einem der DanCenter Ferienhäuser Norwegen finden Urlauber nach getaner Angel- oder Trekkingtour verdiente Erholung. Ob Sauna, Kamin, Whirlpool oder Fjordblick – unter den 700 Unterkünften wird jeder Suchende fündig.



Wer im Urlaub seinem fischreichen Hobby nachgehen will, blättert bei DanCenter im richtigen Katalog, denn: Der Ferienhausvermittler hat zwei Kategorien von Anglerhäusern im Programm. Das Standard Angler-Haus ist mit Filetierbank und einer mindestens 60 Liter fassenden Gefriertruhe ausgestattet, ein Boot ist zudem inklusive oder kann ganz in der Nähe geliehen werden. Das so genannte Angler-Haus + richtet sich an die besonders ambitionierten Fischer.Häuser dieser Kategorie verfügen stets über ein großes und leistungsstarkes Boot mit mindestens 17 Fuß Länge, 25 PS und Extra-Ausstattung wie Echolot, GPS oder Kartenplotter. Zudem haben Angler-Häuser + einen überdachten Filetierplatz mit Licht und Wasser ebenso wie eine 200 Liter Gefriertruhe für Hecht, Forelle und Co.



In Fjord-Norwegen sind die Erfolge beim Angeln traditionell hoch – aber auch wegen der traumhaften Landschaft ist diese Region sehr beliebt. Auf die starke Nachfrage reagiert DanCenter mit einem steigenden Angebot – die Anzahl der Ferienhäuser Norwegen in direkter Fjordlage ist wachsend. Auch Nord-Norwegen, wo vor allem Nordlicht-Fans ihre Auszeit genießen, ist eine beliebte und damit von DanCenter fokussierte Region. Urlauber, die nicht ganz abschalten wollen, wählen eines der etwa 350 Ferienhäuser mit W-LAN. Wem die Wahl des Ferienhauses Norwegen im Katalog noch schwer fällt, findet Rat auf der Website mit über 70.000 Kundenbewertungen.



Beispiele für Ferienhäuser:

95187 Angler-Haus + an der Schärenküste in Sørland: Etwa 30 Minuten von Kristiansand entfernt liegt dieses Domizil mit allen Extras eines Angler-Haus +. Bis zu sechs Personen urlauben hier mit einer großzügigen Meerblick-Veranda direkt am Steg. Die erste Woche kostet ab 621 Euro inklusive Endreinigung.



74557 Angler-Haus mit Fjordblick: Das moderne Ferienhaus für neun Personen überzeugt unter anderem mit einer traumhaften 360° Panorama-Aussicht auf die Fjordlandschaft bei Lyngdal. Hier kommen alle auf ihre Kosten: Hochseeangeln, Rudertouren, Spaziergänge am Strand und durch Wälder, Entspannung im Whirlpool, Duelle auf der hauseigenen Spielkonsole und vieles mehr sind möglich. Buchbar ab 761 Euro pro Woche.



38507 Hausboot auf dem Fjord: Hier schlägt das Anglerherz höher! Im nördlichen Fjordnorwegen lädt dieses Angler-Hausboot zu einer unvergesslichen Urlaubszeit ein. Sechs Personen finden hier über zwei Etagen und auf 50 qm Verandafläche sehr komfortabel Platz. Das Hausboot kann ab 1.396 Euro pro Woche gemietet werden.



Persönliche Beratung und Buchung ist im Reisebüro und per Telefon unter 040-309 70 360 möglich. Weitere Informationen auch online unter www.dancenter.de sowie bei Facebook www.facebook.com/dancenter.ferienhaus

