PV-Nachfrage: Gute Zahlen zum Jahresausklang

Während der bisherige Jahresverlauf der Solar-Nachfrage in Deutschland wie erwartet auf einem niedrigen Niveau verharrte hat sich das Online-Interesse an PV-Anlagen und -Speichern deutlich erholt und entgegen den saisonalen Trend das Durchschnittsniveau der vergangenen 12 Monate wieder erreicht. Die Stromspeicher-Nachfrage hat sich im Herbst hingegen noch besser entwickelt.



Seit dem Frühjahr sank der SolarContact-Index saisontypisch wie in den Vorjahren kontinuierlich ab. Dieses Jahr fiel die Nachfrage von 140 Indexpunkten im März bis auf ein Jahrestief von 73 Indexpunkten im August jedoch besonders stark. Anders als in den Jahren zuvor stieg darauffolgend die Nachfrage nach PV-Anlagen und PV-Stromspeichern jedoch 2 Monate in Folge deutlich an und konnte mit 104 Punkten den 12 Monatsdurchschnitt knapp überschreiten.



Die Volatilität der PV-Nachfrage in Deutschland wird noch deutlicher, wenn man nur die Online-Nachfrage nach Solarstromspeichern betrachtet: Im Speicher-Bereich wurde im August mit 64 Punkten ein neuer Negativrekord aufgestellt: Denn in den vergangenen 2 Jahren wurde dieser Wert nur im April 2015 (59 Punkte) unterschritten. Demgegenüber schnellte die September-Nachfrage bereits auf 97 Indexpunkte hoch und erreichte im Oktober mit 119 Punkten nach dem März (157 Punkte) den zweitbesten Wert im Jahr 2016.



Die Ursachen für diesen stark schwankenden Nachfragetrend sind mannigfaltig. Zum einen könnte das begrenzte Förderbudget im PV-Speichermarkt Vorzieheffekte ausgelöst haben. Denn um an eine Förderung zu kommen, muss ein Antrag mit einem entsprechenden Stromspeicher-Angebot vor Beginn der Installation des Speichers bei der eigenen Hausbank gestellt werden. Nach der Förderzusage bleiben dem Antragsteller jedoch 18 Monate bis zur Fertigstellung.



Zum anderen können Werbemaßnahmen großer Energieversorger und PV-Anbieter das Thema Solaranlage wieder attraktiv für Endkunden gemacht haben. Im Fokus der Werbekampagnen stehen sowohl Komplettanlagen als auch Mietmodelle, die es dem Kunden deutlich erleichtern, eine Anlage "aus einer Hand" installieren und sogar auch betreiben zu lassen.



Der SolarContact-Index stützt sich auf die Nachfrage nach allen Gewerken rund um Solaranlagen im Internet und wird von der DAA Deutsche Auftragsagentur aus Hamburg erhoben. Die DAA ist einer der größten deutschen Internet-Anfragedienstleister für regenerative Energietechnik und ist u.a. auf die Projektvermittlung für Solaranlagen, Heiztechnik sowie Dämmungs- und Sanierungsarbeiten spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/solarcontact-index/november-2016

