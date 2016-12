Sonntag - USCHI BRÜNING im Kleinen Saal der Händel Halle

USCHI BRÜNING – eine der besten europäischen Jazzsängerin wird am Sonntag, den 11. Dezember (3. Advent) um 17 Uhr im Kleinen Saal der Georg Friedrich Händel Halle ein Konzert geben. Im Gepäck ihre neue CD "SO WIE ICH".



SO WIE ICH – das aktuelle Album enthält Stücke, die sie früher bereits gesungen hat, sowie Titel, die sie seit Jahren begleiten und die schon lange auf ihrer Wunschliste stehen. Jede Nummer für sich ist ein Juwel. Die neue Version von „Dein Name“ verzichtet trotz derselben Kraft konsequent auf die Wucht der ursprünglichen Fassung und unterstreicht die neuen Qualitäten der gereiften Interpretin. Bei Uschi Brüning wird aus Schlager Jazz, aus Chanson wird Schlager. Ihr Jazz sprüht vor Leichtigkeit. Nicht ohne Grund wird Uschi Brüning daher als die Grand Dame des deutschen Jazz bezeichnet.



Restkarten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bestellungen über kontakt@cultour-buero-herden.de



Die Tageskasse öffnet 16 Uhr.

