Die neue Taschenserie BOSTON von CULLMANN

Zum Jahresstart präsentiert CULLMANN mit der Taschenserie BOSTON eine Modellreihe, die sich vor allem durch ihr besonderes Verschlusssystem auszeichnet. Außerdem werden die bestehenden Serien MADRID und STOCKHOLM mit neuen Größen erweitert.



Mit der neuen Taschenserie BOSTON präsentiert CULLMANN eine Reihe, die sich an ambitionierte Fotografen richtet, die Wert auf Qualität, Komfort und klassisches Design legen. Dabei zeichnet sich die gesamte BOSTON Serie vor allem durch ein Merkmal aus: den Deckel-Schnellverschluss mit dem patentierten FIDLOCK Magnetverschluss. Damit lässt sich die Tasche schnell und bequem mit einer Hand öffnen. Beim Schließen findet der Verschluss durch den Magneten und seine einzigartige Form automatisch und aus jeder Lage die Verriegelung. Ein zusätzlicher Deckelreißverschluss hält auch bei schnellen Bewegungen die Kameratasche sicher geschlossen.



Neun verschiedene Modelle, von der Vario 200 bis zur Maxima 500+, sorgen dafür, dass jeder Fotograf die Größe auswählen kann, die auf seinen individuellen Bedarf am besten passt. So lassen sich in der BOSTON sowohl kompakte CSC-Kamera verstauen als auch eine umfangreiche DSLR-Ausrüstung mit Kamera und Zubehör. Die BOSTON Maxima Modelle verfügen über ein separates Innenfach für Smartphone (Maxima 85+ und 200+) oder Tablet (Maxima 300+ und 500+) .



Die BOSTON Reihe ist im klassisch schwarzen Taschendesign gehalten, abgesetzt mit der CULLMANN-typischen blauen Linie. Das bewährte ATTACH-System ermöglicht die Befestigung von zusätzlichen Taschen. Der in der Länge verstellbare Schultergurt mit verschiebbarem Antirutsch-Schulterpolster macht das Tragen der Tasche sicher und komfortabel. Die auf der Außenseite robuste und abriebfeste Bodenverstärkung schützt die verstaute Ausrüstung vor Schmutz und Feuchtigkeit. Gegen Sonneneinstrahlung, Nässe oder Sand hilft das integrierte, passgenaue Rain / Sun Cover mit seitlicher Öffnung zur Verwendung des Schultergurtes. Ein von außen zugängliches Deckelfach bietet jede Menge Stauraum für persönliche Utensilien.



Doch damit noch nicht genug der Neuheiten zum Jahresstart: Auch die Serien MADRID TWO und STOCKHOLM werden erweitert. Für die MADRID TWO Serie – der Fototasche im Messenger-Stil, gibt es ab sofort zwei neue Größen und eine zusätzliche Farbvariante.



Features der BOSTON Taschenserie:



• Deckel-Schnellverschluss durch den bequemen FIDLOCKMagnetverschluss

• Robuste Bodenverstärkung zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit von außen

• Flexible Inneneinteilung zur individuellen Positionierung der Ausrüstung

• Maxima Modelle mit Staufach für Smartphone oder Tablet

• ATTACH-System zur sicheren Befestigung von zusätzlichen Taschen

• Zusätzlicher Reißverschluss für den Verschluss des Taschendeckels

• In der Länge verstellbarer Schultergurt mit Antirutsch-Schulterpolster für sicheres Tragen

• Passgenaues Rain / Sun Cover mit zusätzlicher Öffnung zur Verwendung des Schultergurtes



Die Modelle MADRID TWO Vario 200 in schwarz oder canvas blau eignen sich perfekt für edle Kompaktkameras wie z.B. die Canon Powershot G1 X Mark II (bis G3 X), Fuji X100T, Leica X-E, Nikon Coolpix P7800 oder die Olympus Stylus 1s. Die MADRID TWO Vario 400, ebenfalls in schwarz oder canvas Blue erhältlich, bietet Systemkameras mit Standard Kit-Objektiv wie der Panasonic Lumix DMC-G81, Sony Alpha 7-Serie, Fuji X-T2 oder der Leica M den sicheren Platz. Kompakte DSLR Kameras passen in die Modellvarianten MADRID TWO Maxima 125+ und 320+, die es ab sofort (neben den bereits verfügbaren Farben schwarz und canvas beige) jetzt auch in canvas blau gibt.



Auch die zur photokina 2016 vorgestellten STOCKHOLM Serie erfährt eine Erweiterung. Für die im Freizeit-Look gehaltenen Reihe steht zukünftig die Größe Vario 330+ zur Verfügung und ergänzt die Serie um ein kompaktes Modell für Systemkameras plus einer Pancake-Optik oder ähnlichem Zubehör.



Verfügbarkeit:

Die neue BOSTON Taschenserie sowie die neuen Modelle der Reihen MADRID TWO und STOCKHOLM sind ab Ende Januar 2017 im Handel erhältlich.













CULLMANN GERMANY GmbH

Seit mehr als vierzig Jahren - gegründet 1968 in Langenzenn, Deutschland - steht der Name CULLMANN für praxisgerechtes und qualitativ hochwertiges Foto- und Videozubehör. Ausgehend von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Produktion eines CULLMANN Produktes, orientieren wir uns stets an den Bedürfnissen des Anwenders. Durch den ständigen Dialog mit Amateuren und Profis kennen wir deren spezielle Anforderungen und berücksichtigen diese bei der Konstruktion und Realisation. Jedes CULLMANN Produkt garantiert dem Anwender den größtmöglichen Nutzen, eine einfache und durchdachte Bedienung, eine zuverlässige Funktionsweise, ein unverwechselbares Design, hochwertige Materialien und eine lange Lebensdauer zu einem fair kalkulierten Preis.

