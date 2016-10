Trans- und homosexuell auf der Arbeit?

Nirgendwo ist die Zahl an fiktiven oder Alibi-Partner_innen größer als in deutschen Unternehmen und Verwaltungen. Arbeitnehmer_innen fürchten immer noch Benachteiligungen im Beruf, wenn sie sich auf der Arbeit als Trans- und/oder Homosexuelle outen. Sie fragen sich: Kann ich mich meinen Arbeitskolleg_innen oder sogar der/dem Chef_in anvertrauen? Wie werden die reagieren? Muss ich mit Mobbing rechnen? Wird meine Karriere durch mein Outing ausgebremst? Welche anderen Auswirkungen auf mein Berufsleben könnte mein Outing nach sich ziehen? Ist es nicht besser, mein wahres Geschlecht und meine wirkliche sexuelle Orientierung bleiben meine Privatsache?



In den letzten Jahren hat v.a. in großen, international agierenden Unternehmungen ein Umdenkungsprozess ein Umdenkungsprozess eingesetzt. Dabei wird die Rolle berücksichtigt, die die Akzeptanz von „anderen“ Lebensweisen auf der Arbeit spielt. Nicht allein aus der Perspektive politischer Gerechtigkeit ist Akzeptanz von Trans- und Homosexualität wichtig. Mangelnde Akzeptanz, Mobbing und Ausgrenzung führen auch nachgewiesenermaßen zu schlechteren Arbeitsergebnissen.



Wir freuen uns, zu diesem Themenkomplex wieder kompetente Referent_innen für unsere Veranstaltung gefunden zu haben. Über die Vielfaltsdimensionen „Geschlecht“ und „sexuelle Orientierung“ hinaus wollen wir uns aber auch dem Thema „Diskriminierung auf dem Arbeitsplatz“ aus der Perspektive des „Schwarzseins“ nähern. Wir freuen uns ganz besonders, für dieses Thema Frau Anne Chebu (TV-Moderatorin, Publizistin) gewonnen zu haben. Sie wird auch aus ihrem Buch „Anleitung zum Schwarz sein“ vorlesen und mit uns diskutieren.



Der CSD-Verein Rhein-Neckar e.V. freut sich über Ihr Kommen und Ihre Berichterstattung.



Daten zur Veranstalltung:



Diversity-Konferenz - Fachkonferenz für LSBTTIQ in der Arbeitswelt am 08.10.2016 von 11:00 bis 16:00 Uhr im Stadthaus N1, 68161 Mannheim, Raum Swansea



Einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir am Arbeitsplatz. Deshalb ist es wichtig, dass wir so angenommen werden, wie wir sind, und dass wir nicht unsere Persönlichkeit verstecken müssen.



Wie erreicht man dies? In vielen großen und mittelständischen Unternehmen gibt es Diversity-Abteilungen, die versuchen, das Positive an Vielfältigkeit für das Unternehmen herauszustellen. Aber auch der Abbau von Spannungen zwischen einzelnen Gruppen oder auch einzelnen Mitarbeitern sind ihnen wichtig, um gemeinsam die Leistungen im Unternehmen zu verbessern.



Diversity-Management ist keine soziale Frage, sondern eher die Frage von Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Meist spielt daher die Frage nach der sexuellen Orientierung und der Geschlechtlichkeit in den Betrieben eine eher untergeordnete Rolle.



Und doch gibt es in Betrieben immer mehr Mitarbeiter-Gruppen, die sich mit dem Thema LSBTTIQ auseinandersetzen. Um diese Gruppen zu unterstützen führt der CSD Rhein-Neckar e.V. die Diversity-Konferenz speziell zum Thema "LSBTTIQ in der Arbeitswelt" durch, zu der wir Sie herzlich einladen.



Der CSD-Verein möchte mit dieser Konferenz Impulse setzen, um die Entwicklung in diesem Bereich in unserer Metropolregion zu verbessern.



Referenten/Referentinnen



Jürgen Kaufmann, Moderation &,



ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim und hat Erfahrungen mit Diversity auf wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ebene , insbesondere, was die Vielfaltsebenen sexuelle Identität, geschlechtliche Identität und Religion anbelangt.



Anne Chebu, 29,



hat in Ansbach Multimedia und Kommunikation studiert und arbeitet als TV-Journalistin und Moderatorin. Seit mehreren Jahren engagiert sie sich in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. (ISD)



Steven Mohlau, 26,



arbeitet als Servicetechniker bei IBM. Er hatte es durch die Diversitystrategie seines Arbeitgebers einfach, sich zu outen. Er übernahm bei IBM Verantwortung für das LGBTI - Mitarbeiternetzwerk und ist für dieses ein öffentliches Role Model.



Petra Weitzel, 57,



ist seit sieben Jahren als Beraterin für transidente Menschen in Mainz aktiv, gründete Ende 2015 einen Landesverband der dgti e. V. in Rheinland-Pfalz und war an der Gründung des Landesverbands Hessen beteiligt. Zur Zeit arbeitet sie am Projekt Trans* und Reformation in Mainz, das vom Bundesministerium für Senioren, Familie und Jugend gefördert wird; sie ist dort für die Trans*berater_innen Schulung verantwortlich.



Rainer Wellmann, 57,



arbeitet bei Roche Diagnostics GmbH und ist Mitbegründer von OPEN in Mannheim, dem LSBTTIQ - Netzwerk bei Roch. Er ist auch bei der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e. V. aktiv.



ein VertreterIn von VERDI Baden - Würtemberg (Name steht noch nicht fest)



Verlauf:



10:00 - 11:00 Registrierung und Networking



11:00 - 11:10 Begrüßung



11:10 - 13:00 Impulsvorträge der Referenten und Referentinnen mit Rückfragemöglichkeit und Diskussion



13:00 - 13:45 Mittagspause



13:45 - 14:30 Impulsvorträge der Referenten und Referentinnen mit Rückfragemöglichkeit und Diskussion



14:30 - 14:45 Kaffeepause



14:45 - 15:45 Impulsvorträge der Referenten und Referentinnen mit Rückfragemöglichkeit und Diskussion



15:45 - 16:00 Verabschiedung und Ende

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren