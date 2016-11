CREATON auf der "BAU 2017" in München: Vollsortimenter unter den Steildachspezialisten

Auf der „BAU 2017“ wird es offiziell: CREATON wird zu der Dachmarke der Etex-Group in Deutschland mit einem einzigartigen Bedachungssortiment. Als Folge der strategischen Neuausrichtung der Etex-Group präsentiert sich CREATON jetzt erstmals als Komplettanbieter von Systemlösungen für das Steildach mit Tondachziegeln, Betondachsteinen, Faserzementdach- und Fassadenplatten sowie Wellplatten. Zu entdecken gibt es das volle Sortiment mit interessanten Innovationen am CREATON-Messestand 402 in Halle A1.



CREATON – Die Dachmacher



Im September 2016 erfolgte bereits der erste Schritt durch die Überführung der Betondachsteine. Mit Beginn des Jahres 2017 wird der Vertrieb der Faserzementprodukte von ETERNIT nun ebenfalls unter der Marke CREATON gebündelt. CREATON bietet seinen Kunden damit für den Neubau und die Sanierung, sowie für alle Anwendungsgebiete von Einfamilien- bis zu Mehrfamilienhäusern und für den landwirtschaftlichen Hallenbau, Steildachkompetenz aus einer Hand.



CREATON Betondachsteine: neue Produktlinie duratop pro



Das aktuelle Sortiment der CREATON Betondachsteine wird ab Frühjahr 2017 um die hochwertigste Produktlinie duratop pro, das neue Flaggschiff des Betondachstein-Sortiments, erweitert. Basis ist ein Dachsteinkörper mit einer Sandkörnung unter 1 mm. Darüber hinaus werden die Dachsteine der Linie duratop pro gleich zweifach veredelt und sorgen damit für eine langanhaltend schmutzabweisende und glänzende Dachfläche. Duratop pro wird für die beiden Dachsteine „HEIDELBERG“ und „KAPSTADT“ ab Frühjahr 2017 verfügbar sein.



Sanierungskampagne Faserzement



Unter der Marke CREATON wird den Kunden ab 2017 auch das hochwertige ETERNIT Faserzement-Sortiment bestehend aus Wellplatten sowie Dach- und Fassadenplatten angeboten. In den 50er und 60er Jahren wurden unzählige Gebäude mit dem kostengünstigen und funktionellen Werkstoff Asbestzement errichtet. Diese stehen jetzt zur Sanierung an und viele Eigentümer scheuen den damit verbundenen Aufwand. CREATON unterstützt in den folgenden zwei Jahren mit einem „Rundum-Sorglospaket“ private Bauherren bei der Sanierung ihrer Asbestzementdächer und -fassaden. CREATON steht dabei mit viel Know-How, Projektsteuerung und zertifizierten Partnern bei dieser Herausforderung zur Seite. Weitere Informationen erhalten Besucher auf der „BAU 2017“ in München am CREATON Stand Halle A1, Stand 402.



Neuigkeiten für das Sortiment Tondachziegel



Der Flachdachziegel „MZ3 NEU“ aus Großengottern wird ab dem 1. Quartal 2017 in optimierter Form eingeführt. Der Ziegel zeichnet sich durch seine sehr gute Verfalzung aus. Ausgeprägte Seitenrippen verhindern auch bei hohem Winddruck das Eindringen von Wasser. Die technisch optimale Überdeckung gewährleistet ein besonders günstiges Strömungsverhalten bei sicherer Wasserführung. Der große Verschiebebereich erlaubt eine optimale Anpassung an die Lattweiten-Einteilung. Hervorragende Rohstoffe sorgen für eine glatte Ziegeloberfläche in Naturrot, in „NUANCE“ kupferrot, altgrau/dunkelbraun und schwarz-matt engobiert sowie in „FINESSE“ weinrot und schwarz glasiert.



Unterschiedliche Produkte, unendliche Kombinationsmöglichkeiten



Die neue Produktvielfalt bietet Verarbeitern und Bauherren die Möglichkeit im System zu denken. Mit Dachsystemen, die perfekt durchdacht und aufeinander abgestimmt sind, bietet CREATON optische und technische Lösungen ohne Kompromisse. Bestes Beispiel sind unsere kleinformatigen Dach- und Fassadenplatten. Diese passen farblich zum CREATON Tondachziegel- und Betondachstein-Sortiment und erzeugen dadurch einen ästhetischen Dachabschluss bzw. eine passende Gauben- oder Kaminverkleidung. Entscheidend ist, dass der Kunde das für ihn Beste bekommt, was perfekt zusammen passt.

CREATON AG

Die CREATON AG mit Sitz in Wertingen (Bayern) ist einer der führenden Premium-Anbieter von Biberschwanz- und Pressdachziegeln in Europa. An 9 Standorten mit insgesamt 14 Werken produziert der Hersteller Markenprodukte aus Ton auf Basis modernster Technologien für ein ästhetisches, sicheres und hochwertiges Dach. Die große Auswahl an Farben und Formen bei den Tondachziegeln sowie das passende Originalzubehör bieten eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt für praktisch jede Dachform. Mit dem wohl engmaschigsten Vertriebsnetz der Branche und einer sehr ausgeprägten Serviceorientierung setzt die CREATON AG auf Marktnähe und langjährige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen - und das seit mehr als 130 Jahren. Seit diesem Jahr vertreibt CREATON auch das breite und hochwertige Betondachstein-Sortiment des Schwesterunternehmens Eternit und ab 2017 außerdem die Dach- und Fassadenplatten sowie Wellplatten aus Faserzement. CREATON bietet damit ein einzigartiges Bedachungssortiment aus einer Hand.



Das Unternehmen beschäftigt ca. 900 Mitarbeiter und gehört mehrheitlich zum weltweit tätigen Baustoffkonzern Etex Group in Brüssel/Belgien.



Weitere Informationen über CREATON finden sich auch im Internet unter www.creaton.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren