Pop-Oratorium Luther: Bis zu 500 Sänger proben am kommenden Samstag im Städtischen Gymnasium Gütersloh

Stimmgewaltige Auftaktprobe für alle teilnehmenden Chöre aus Halle (Westf.) und der Region am 29. Oktober 2016 von 13:00-19:00 Uhr im Städtischen Gymnasium, Schulstraße 18, 33330 Gütersloh

Aufführung am 11. März 2017 im Gerry Weber Stadion Halle wird eine der größten musikalischen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum





Am kommenden Wochenende findet die erste große Probe für die Aufführung des Pop-Oratoriums Luther in Halle statt. Im Städtischen Gymnasium Gütersloh werden am 29.10.2016 von 13:00 bis 19:00 Uhr bis zu 500 Sängerinnen und Sänger aus lokalen Chören der Stadt bzw. der Region das Werk von Dieter Falk (Komposition) und Michael Kunze (Libretto) einstudieren.



Es ist eine der größten musikalischen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum in Westfalen: Das Pop-Oratorium Luther wird am 11. März 2017 bis zu 2.000 Sänger versammeln, die gemeinsam mit einem Symphonieorchester, einer Rockband und Musicalstars das außergewöhnliche Werk aufführen. Im Mittelpunkt der Handlung steht die historische Figur Martin Luther mit ihrer Forderung „Selber denken“ – ein Anstoß damals wie heute, in der Verantwortung vor Gott eigene Entscheidungen zu treffen. Bei der Uraufführung in Dortmund begeisterte das Werk fast 16.000 Zuschauer.



Das „Projekt der tausend Stimmen“, wie das Luther-Oratorium auch genannt wird, ist dabei offen für alle: Jeder, der gerne singt, kann sich beteiligen und das stimmgewaltige Erlebnis mitgestalten. Chorerfahrung ist nicht unbedingt Voraussetzung: Auch interessierte Laien sind herzlich eingeladen und haben in der im Januar 2017 stattfindenden Einzelsängerprobe eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit. Die großen Regionalproben für alle Mitwirkenden beginnen jedoch jetzt – und zwar am/um/im: Sa., 29.10.2016, 13:00 - 19:00 Uhr, Städtisches Gymnasium Gütersloh Schulstraße 18, 33330 Gütersloh



Schirmherren des Gesamtprojekts sind Dr. Margot Käßmann, Botschafterin des Rats der Evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum 2017, sowie der Kabarettist und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen. Die Patenschaft für die Aufführung in Halle (Westf.) hat Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, übernommen. Veranstalter der Aufführung in Halle (Westf.) sind die Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, dem Evangelischen Kirchenkreis Halle und der Evangelischen Kirche in Deutschland.













Über Creative Kirche

Die Stiftung Creative Kirche ist eine selbständige kirchliche Stiftung innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen. Aus einem Gospelprojekt entstanden, organisiert sie seit über 20 Jahren Gottesdienste, Workshops und Festivals. Sie veranstaltet gemeinsam mit anderen kirchlichen und weltlichen Partnern den Internationalen Gospelkirchentag. Das größte europäische Festival für Gospel fand 2016 zum achten Mal statt. Es wurden 5.000 Sänger und 70.000 Zuschauer erwartet.



In den Jahren 2010 bis 2012 produzierte die Creative Kirche das Pop-Oratorium "Die 10 Gebote" von Michael Kunze und Dieter Falk, zunächst als Beitrag der Evangelischen Kirche zum Kulturhauptstadtjahr im Ruhrgebiet. Das Stück wurde mehrfach mit bis zu 2.500 Sängern aufgeführt. Insgesamt wirkten 15.000 Sänger vor 150.000 Zuschauern mit.

