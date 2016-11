CRAZY PALACE: Der Aufbau läuft!

Der Boden liegt, die Seitenwände werden gestellt, Anschlüsse werden auf dem Messplatz in Karlsruhe gelegt – und der Dachhimmel zur optischen Aufwertung wird in diesen Tagen eingehängt: Der „Rahmen“ für CRAZY PALACE – Dinnershow mal Anders nimmt Gestalt an.



Ob Bühnenraum, Backstage, Küche, Lounge, Empfang oder Garderobe: Fleißig wird gearbeitet, denn ab dem 23. November gibt’s hier – bereits in der vierten Spielzeit – wieder ein atemberaubendes und völlig neues Spektakel (bis 15. Januar 2017).



Auf rund 1.200 m² überbauter Fläche, exakt auf die Bedürfnisse der Show und des Angebots zugeschnitten, geht’s in den kommenden Tagen dann an die Technik: ob Videowall, Beleuchtung, Sound oder Bühne. Alles ist abgestimmt auf die neue faszinierende Show!



Für die Künstler rund um Dorothea Lorene, Duo Minasov oder die CRAZY PALACE Revue-Tänzerinnen laufen bereits die Proben, damit Besucher bei CRAZY PALACE – Dinnershow mal Anders ab dem 23. November an einen besonderen Ort der Lebensfreude und der Phantasie versetzt werden können. Sie erleben dabei besondere Abende in Karlsruhe, die sie mit dem neuen exquisiten Menü und dem faszinierenden Programm in vollen Zügen genießen können. Faszination pur ist angesagt – in einer Welt der Sinne.



Infos: Der Messplatz bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für die Bedürfnisse der Gäste und der Show, ob genügend Platz, hervorragende verkehrstechnische Anbindung, keine Anwohnerproblematik oder ausreichend Parkraum. Tickets gibt’s telefonisch unter 0721 9 70 70 75, www.crazy-palace.de

