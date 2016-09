Saisonausklang der Parkeisenbahn

Dass die dritte Jahreszeit besondere Vorzüge zu bieten hat, wusste schon Theodor Fontane: „O du wunderschöner Herbst, wie du die Blätter golden färbst, deiner reinen Luft so klar und still, noch einmal ich mich freuen will". Eine Möglichkeit den Herbst zu entdecken, bietet eine Rundfahrt mit der Parkeisenbahn. Kaum ein anderes Gefährt bietet einen so abwechslungsreichen Blick auf die farbenprächtige Parklandschaft im Cottbuser Südosten.



Gelegenheit hierzu haben alle Interessierten noch an allen Wochenenden im Oktober, während der Herbstferien vom 17. bis zum 28. Oktober sowie an den Feiertagen, 3. und 31. Oktober 2016.



Danach endet die diesjährige Parkeisenbahnsaison und die zahlreichen fleißigen, jungen und erwachsenen Parkeisenbahner gehen in Ihre wohlverdiente Winterpause. Von wirklicher Winterruhe kann aber nicht die Rede sein. So wird die kalte Jahreszeit genutzt, um unter anderem die Fahrzeuge zu warten, sich neues Wissen in der Winterschule anzueignen oder die Höhepunkte der kommenden Saison 2017 vorzubereiten – auf diese dürfen Sie übrigens schon jetzt gespannt sein!



Besonderer Tipp:



Im Dezember veranstaltet die Parkeisenbahn noch einen besonderen Höhepunkt – die beliebten Nikolausfahrten! Karten für den „Nikolaus-Express" können am Bahnhof Sandower Dreieck oder unter der Telefonnummer 0355 756170 reserviert und gekauft werden.



Weitere Informationen zur Cottbuser Parkeisenbahn finden Sie zudem im Internet unter www.pe-cottbus.de und www.cottbusverkehr.de.

