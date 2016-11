PrEISZEIT bei Cottbusverkehr

Ungeachtet von Schmuddelwetter, Frost oder Schneefall bringt Cottbusverkehr Sie auch im Winter 2016/2017 wieder zuverlässig und stressfrei von Ort zu Ort – die PrEISZEIT von Cottbusverkehr, der Fahrausweis für das Winterhalbjahr, macht es möglich.



Ihre Vorteile auf einen Blick:





Sie fahren einen Monat gratis!

Sie sind ungebunden – das Halbjahresticket endet automatisch!

Ihren Fahrschein haben Sie immer in der Tasche!

Ihr Fahrausweis ist auf andere Personen übertragbar!

Während folgenden Zeiten können Sie eine weitere Person und bis zu drei Kinder kostenlos mitnehmen (Diese Mitnahmeregelung gilt nicht für die 8-Uhr-Karte):

montags bis freitags ab 20 Uhr

an Wochenenden und Feiertagen ganztags

Für Sie entfällt die lästige Parkplatzsuche!

Sie müssen keine Scheiben kratzen oder frierend zur Arbeit radeln!

Indem Sie Ihr Auto stehen lassen, tragen Sie aktiv zum Schutz der Umwelt bei!

Sie fahren entspannt zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Theater und können dabei sogar lesen, telefonieren oder rätseln!





Alle Fahrgäste, die bis zum 30. November 2016 ein 6-Monats-Abo der Umwelt- oder 8-Uhr-Karte (Tarifbereich Cottbus AB) abschließen, bekommen einen Monat geschenkt. Und nicht nur das. Im Vergleich zu einer klassischen 8-Uhr-Monatskarte sparen Sie mit dem PrEISZEIT-Ticket rund 20 Prozent des Fahrpreises. Mit dem PrEISZEIT-Abo sind Sie somit für weniger als einen Euro pro Tag mobil. Lernen auch Sie die Vorteile der PrEISZEIT kennen und kommen auch Sie entspannt durch den Winter.



Das Antragsformular ist im Kundenzentrum in der Stadtpromenade oder im Internet unter www.cottbusverkehr.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie zudem unter der Kundentelefonnummer 0355/28 944 00.

