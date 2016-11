Nikolausfahrten der Parkeisenbahn

In nur einem Monat ist Nikolaustag und schon wenig später Weihnachten. All jene, die die Wartezeit bis zum Fest ein wenig verkürzen wollen, lädt die Cottbuser Parkeisenbahn aus diesem Grund zu den beliebten Nikolausfahrten Anfang Dezember ein. Gemeinsam mit Knecht Ruprecht geht es täglich vom 1. bis zum 6. Dezember 2016 auf eine Rundfahrt durch die winterliche Parklandschaft. Jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr startet die Reise am Bahnhof Sandower Dreieck. Frieren muss jedoch niemand! Die Nikolausfahrten durch den Winterwald finden im gemütlich beheizten und festlich geschmückten Salonwagen statt. Zur Stärkung zwischendurch gibt es Plätzchen und Pfefferkuchen, Kakao für die Kleinen und Kaffee für die Großen. Besonderer Höhepunkt ist das gemeinsame Singen und Gedichte vortragen, welches der Nikolaus mit kleinen Geschenken belohnt.



Die Karten sind begehrt, ein paar Plätze im „Nikolaus-Express" sind jedoch noch verfügbar! Die Cottbuser Parkeisenbahn lädt Sie recht herzlich dazu ein.



Tickets erhalten Sie bei der Parkeisenbahn am Bahnhof Sandower Dreieck. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.pe-cottbus.de und www.cottbusverkehr.de sowie unter der Telefonnummer 0355 756170.

