In nur wenigen Nächten ist es endlich soweit: die 10. Nacht der kreativen Köpfe verwandelt den Betriebshof von Cottbusverkehr in die Nacht der EventTRAMs. Am 8. Oktober 2016 pünktlich um 19 Uhr öffnen sich die Tore und laden zum Hören, Staunen, Mitmachen und Feiern ein. Seien auch Sie dabei und erleben Sie mit Cottbusverkehr ein ganz besonderes und einzigartiges Programm.



Erleben, Entdecken, Erforschen & Staunen



Speziell für die Nacht der EventTRAMs werden fünf Straßenbahnen zum Leben erweckt. Vier EventTRAMs lassen sich in der Straßenbahnwerkstatt erleben, entdecken und erforschen:





KonzertTRAM Gitarrenklänge, Pausen-Poledance-Shows und Kammermusik

GourmetTRAM feinste Genießer-Häppchen und exotische Cocktails

KreativTRAM Ihre Straßenbahn der Zukunft und Wissenswertes zur Ausbildung

TheaterTRAM unterhaltsame Theateraufführungen für Groß und Klein





Die fünfte Straßenbahn – die PartyTRAM – ist die gesamte Nacht hindurch in der Innenstadt unterwegs. Hier heißt es einsteigen und abrocken zu Livemusik und Partysounds.



„In diesem Jahr organisieren wir nicht nur den zuverlässigen Shuttle-Verkehr, sondern sind bereits zum dritten Mal Veranstaltungsort bei der Nacht der kreativen Köpfe“, freut sich Ralf Thalmann, Geschäftsführer der Cottbusverkehr GmbH. „Nachdem es in der Vergangenheit geisterhaft spukte, überraschen wir die Besucher diesmal mit abwechslungsreicher Musik, spannenden Showeinlagen und verschiedenen Leckereien“, ergänzt Thalmann. Dabei sein lohnt sich!



Bequem durch die Nacht mit den NdkK-Shuttle-Bussen



Wie in jedem Jahr berechtigen die Tickets nicht nur zum Besuch der 20 Veranstaltungsorte, sondern auch zur Nutzung der NdkK-Shuttle-Busse sowie von 18 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im Tarifbereich Cottbus AB.



Die NdkK-Shuttle-Busse der GELBEN und GRÜNEN LINIE bringen Sie im 15-Minuten-Takt bequem durch die Nacht. Die ROTE LINIE pendelt alle 8 Minuten zwischen dem BTU Campus in Sachsendorf und dem Wasserturm der LWG.



20 Orte – 1 Ticket



Die Tickets zur Nacht der kreativen Köpfe erhalten Sie im Vorverkauf. Schnell sein lohnt sich! Die Karten sind auf 6.000 Stück limitiert. Restkarten erhalten Sie an einer der fünf Abendkassen, die gesondert in den Programmheften ausgewiesen sind. Eine Abendkasse befindet sich bei der DEKRA, fußläufig von Cottbusverkehr entfernt. Kurzentschlossene können sich hier ihr Ticket sichern und in die Nacht starten.



Weitere Informationen sowie die Fahrpläne der NdkK-Shuttle-Busse finden Sie im Internet unter www.cottbusverkehr.de oder www.ndkk.de. Werden auch Sie klüger über Nacht!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren