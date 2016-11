Haltestellenveränderungen

Aufgrund von Arbeiten an den Verkehrszeichenbrücken auf dem Stadtring zwischen der Straße der Jugend und der Bahnhofstraße wird die Ausfahrspur im Haltestellenbereich der Görlitzer Straße von Mittwoch, 30. November 2016, bis voraussichtlich Freitag, 23. Dezember 2016 gesperrt. Hierdurch kommt es zu Veränderungen und Haltestellenverlegungen. Betroffen sind folgende Buslinien:



Linie 3N



Die Haltestellen „Görlitzer Straße (West)" und „Ottilienstraße" werden in Richtung stadteinwärts leider nicht im Gleisbereich bedient.



Linien 23, 25 und 32



Die Haltestelle „Ottilienstraße" wird in Richtung stadteinwärts leider nicht im Gleisbereich bedient.



Die Ersatzhaltestellen befinden sich im Straßenbereich der Straße der Jugend bzw. des Stadtrings



jeweils parallel zur regulären Haltestelle.



Die Linien 29, 41 und 800 bedienen die Haltestelle „Ottilienstraße" planmäßig im Gleisbereich.



Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbusverkehr die Fahrgäste um Verständnis.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren