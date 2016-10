Barings vermietet 24.000 qm Bürofläche im Hamburger Poseidonhaus

Barings Real Estate Advisers (vormals Cornerstone Real Estate Advisers) hat im Hamburger Poseidonhaus in der City-Süd rund 24.000 qm Bürofläche an Olympus Deutschland vermietet. Dabei handelt es sich um eine der größten Bürovermietungen der letzten Jahre in der Hansestadt.



Gleichzeitig ist das Poseidonhaus damit erstmalig seit Jahren vollständig vermietet. Barings Real Estate Advisers hat das Asset-Management-Mandat für das Objekt erst im Januar 2016 übernommen.



Angermann Real Estate Advisory war als Maklerunternehmen vermittelnd tätig.



Die in der Amsinckstraße 63-71d/Nagelsweg in Hamburg-Hammerbrook gelegene Immobilie umfasst insgesamt rund 40.400 qm. Davon entfallen knapp 38.600 qm auf Büro- und circa 1.250 qm auf Lagerflächen. Außerdem befindet sich im Objekt eine etwa 550 qm große Kantine. Weitere Nutzer der zwischen 1994 und 1996 errichteten achtgeschossigen Liegenschaft sind unter anderem die Commerzbank AG, die Techniker Krankenkasse und Telefonica Germany. Zum Poseidonhaus gehört mit ca. 650 Stellplätzen außerdem die größte Tiefgargage in der Hamburger City-Süd.

Über Barings Real Estate Advisers

Barings ist ein globales Asset-Management-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 275 Milliarden US-Dollar *, das sich voll und ganz den Anlagebedürfnissen seiner Kunden widmet. Wir schließen dauerhafte Partnerschaften, die unsere ausgeprägte Expertise in traditionellen und alternativen Anlageklassen noch vertiefen, um unseren Kunden allzeit innovative Lösungen und hervorragenden Service anbieten zu können. Als Teil der MassMutual Financial Group verfügt Barings über eine starke globale Präsenz mit über 600 Investment-Experten und Niederlassungen in 17 Ländern. Babson Capital Management LLC und Cornerstone Real Estate Advisers LLC agieren jetzt als ein Unternehmen unter dem Namen Barings. Weitere Informationen finden Sie unter www.barings.com.



* Stand: 30. Juni 2016

