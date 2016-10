Cording vermietet Bürogebäude mit rund 4.100 qm Fläche an einen der größten Arbeitgeber Gelsenkirchens

Die Cording Real Estate Group (Cording), ein europäisches Immobilieninvestment- und Asset-Management-Unternehmen mit Fokus auf Deutschland, Großbritannien und die Benelux-Staaten, hat ein Bürogebäude in Gelsenkirchen langfristig an AMEVIDA SE vermietet.



Das 1952 errichtete denkmalgeschützte Objekt in der Kurt-Schumacher-Straße 100 umfasst insgesamt 4.135 qm Mietfläche. Davon entfallen 3.213 qm auf Büro- und 922 qm auf Lager- beziehungsweise Gewerbeflächen. Zur Liegenschaft gehören 100 Pkw-Stellplätze.



Cording ist gemeinsam mit der projecta Real Estate Service GmbH (projecta) mit dem Asset Management der Liegenschaft betraut. Im Rahmen dessen hat projecta die Mietvertrags-verhandlungen initiiert und geführt.



Mietvertragsbeginn ist der 1. Januar 2017. Bis dahin werden rund 5 Mio. Euro in die Renovierung und Modernisierung des Objekts investiert. So wird es unter anderem mit modernen Glasfaserkabelanschlüssen ausgestattet und sowohl Heizung als auch Lüftung umfassend erneuert.



Bei AMEVIDA handelt es sich um einen Call-Center-Betreiber mit insgesamt fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Arbeitgeber Gelsenkirchens, wo es 860 Mitarbeiter beschäftigt. Davon werden 320 künftig in der Kurt-Schumacher-Straße 100 tätig sein. Im Zuge des Ansiedlungsprozesses wurde eng mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen zusammengearbeitet.



Eigentümerin der Immobilie ist die LQG Partnership, ein Joint Venture zwischen der Cording Real Estate Group und Partnern aus dem In- und Ausland. Dieses ist von Cording mit dem Ziel gegründet worden, im Value-add-Segment des deutschen Immobilienmarktes zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf Industrie- und Logistikimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren rund 150 Mio. Euro investiert werden.



Herr Stadtrat Dr. Christopher Schmitt, Vorstand für Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen freut sich über die Entwicklung: „Diese Vermietung ist auch ein Erfolg für Gelsenkirchen. Die Zusammenarbeit von Cording und projecta mit unserer Wirtschaftsförderung war äußerst effektiv. Wir freuen uns über die Entscheidung von AMEVIDA, langfristig am Standort zu bleiben. Das sichert viele Arbeitsplätze in unserer Stadt, schafft hervorragende Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze und ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Außerdem wurde damit der Grundstein gelegt, das insgesamt 14 ha große Areal an der Kurt-Schumacher-Straße nachhaltig wiederzubeleben. Mit der Schaffung entsprechender planungsrechtlicher Voraussetzungen hoffen wir auf die Ansiedlung von weiteren innovativen gewerblichen Unternehmungen. Für entsprechende Gespräche steht die Stadt gern bereit.“





Über Cording Real Estate Group

Mit Hauptsitz in London ist die Cording Real Estate Group ein unabhängiges und auf Deutschland, Großbritannien und die Benelux-Staaten ausgerichtetes Immobilienunternehmen, das sowohl die Bereiche Investment Management als auch Asset und Property Management abdeckt. Geleitet vom Chairman John Partridge und CEO Rodney Bysh verzeichnet Cording ein deutliches Wachstum in seinen Zielmärkten Deutschland, Großbritannien sowie in den Benelux-Staaten und hat aktuell rund 3,5 Mrd. Euro Assets under Management. Cording beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, die von fünf Büros in Deutschland, zweien in Großbritannien und einem in den Niederlanden aus tätig sind.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren