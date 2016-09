Martha Stickel: Herbstbilder

Mit einer Vernissage eröffnet am Samstag, 1. Oktober 2016 um 16:00 Uhr die neue Ausstellung im Projekthaus Am Lappach wohnen, Aichelberger Weg 4, Enzklösterle. Die Freizeitkünstlerin Martha Stickel aus Neubulach-Liebelsberg zeigt vor allem herbstliche Motive, aber auch Reiseimpressionen und Blumen. Musikalisch begleiten die jungen Geigerinnen Geneva Schall und Julia Harr die Ausstellungseröffnung, die vom Heidelbeer-Haus gesponsert wird.



Die Ausstellung ist Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr sowie auf Anfrage geöffnet und endet am 15. Dezember 2016. Telefon: 07085 92 44 018.



Martha Stickel bevorzugt sanfte Farben und lässt die Lichter in ihren meist grau-blau und beige gehaltenen Werken spielen. Naturbeobachtungen und Architektur sind ihr Hauptthema, Martha Stickel: „Das Meer in seiner ständigen Bewegung fasziniert mich ganz besonders“. Ihre Motive findet sie auf Wanderungen im Nordschwarzwald und auf Reisen, die sie bis nach Südafrika und USA führten. Die flüchtigen Momente des „Das will ich malen“ hält ihr Mann Max Stickel mit der Kamera fest. Daheim in Neubulach-Liebelsberg greift sie die besonderen Aspekte des Motivs heraus und interpretiert das Fotografierte mit dem Erlebten in ihren Bildern.



Der Umgang mit Pinsel und Farbe gefiel ihr bereits in der Schule. Eine lange Pause – der Beruf als Krankenschwester und OP-Schwester, die zwei mittlerweile erwachsene Kinder – folgte. Erst in der Jahrtausendwende hatte sie die Gelegenheit, die bildende Kunst wieder aufzugreifen. Verschiedene Kurse folgten, bis Martha Stickel sieben Jahre später bei der Freien Kunstakademie Tamara Gross in Calw-Wimberg so richtig Feuer fing.



Dort konnte sie die unterschiedlichsten Techniken erproben und die technischen Finessen lernen. Heute arbeitet sie bevorzugt mit Aquarellfarben, mit Acryl- und Ölfarben und experimentiert mit Mischtechniken, setzt Sand für Strukturen ein. „Neben dem Lernen“, sagt Martha Stickel, „ist für mich der freundschaftliche Austausch mit den anderen Kursteilnehmern ein ganz wichtiger Aspekt“.



Ab 2008 zeigen Ausstellungen, unter anderem in Neubulach, im Café des Alten Rathauses, später im Neuen Rathaus die künstlerische Entwicklung.

