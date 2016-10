Neustrukturierung in der Geschäftsleitung des Coppenrath Verlags

Wolfgang Foerster, langjähriger Verlagsleiter des Coppenrath Verlags, übergibt die Verlagsleitung zum 01.04.2016 an Dr. Lambert Scheer.



Nach mehr als drei Jahrzehnten im Hause Coppenrath scheidet Wolfgang Foerster zum 01.04.2016 als Verlagsleiter aus. Seit 1980 den Verlagen Coppenrath und Hölker fest verbunden, lagen seine Aufgabenschwerpunkte zunächst in den Bereichen Buchherstellung und Marketing. In der Funktion als Verlagsleiter hat Foerster seit 1993 maßgeblich Anteil an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, die Coppenrath mit der Non-Book-Edition Die Spiegelburg zu einer festen Größe in der deutschen Verlagsgslandschaft werden ließ.



In Zukunft wird Wolfgang Foerster weiterhin im Coppenrath Verlag tätig sein und zudem den Vorsitz des neu zu gründenden Beirats übernehmen. „Ich bedanke mich ausdrücklich bei meinem langjährigen Freund und Weggefährten, der wichtige Impulse für unser Haus gegeben hat und die Entwicklung des Verlages entscheidend mitgeprägt hat“, so Wolfgang Hölker.



Die Aufgaben des Verlagsleiters übernimmt Dr. Lambert Scheer, der zum 01.04.2016 zum Geschäftsführer ernannt wird. Er wird der Geschäftsleitung, bestehend aus

Hubert Bergmoser (Leiter Vertrieb und Marketing) und Wolfgang Kuhls (kaufmännischer Leiter), vorstehen. Dr. Scheer gehört bereits seit 2012 der Geschäftsleitung des Coppenrath Verlags an mit Verantwortlichkeiten für die Bereiche Buch, Non-Book, internationaler Vertrieb und Lizenzen.



„Mit der Neuordnung der Führungsspitze werden wichtige Weichen für die Zukunft des Verlages gestellt“, so Wolfgang Hölker. „Ich freue mich, dass wir Dr. Lambert Scheer als Geschäftsführer gewinnen konnten und dass der Führungskreis um meine Tochter Johanna Hölker erweitert wird, die nach abgeschlossenem Studium bereits seit einem Jahr in unserem Verlag tätig ist. Durch den Generationswechsel zieht frischer Wind ein und der Spirit des Unternehmens bleibt trotzdem erhalten. Mit der neuen Führung wird Coppenrath & Die Spiegelburg auch zukünftig für besondere Bücher und originelle Produkte stehen.“



Der Coppenrath Verlag aus Münster in Westfalen mit bekannten Charakteren wie Prinzessin Lillifee, Felix der Hase und Capt’n Sharky gehört zu den führenden Kinderbuchverlagen in Deutschland. Er ist einer der ersten Verlage, der neben dem Buchprogramm ein eigenständiges Non-Book-Sortiment entwickelte.



Mit der Edition „Die Spiegelburg“ verfolgt der Verlag konsequent die Philosophie, spielerisch eine Verbindung zum Buchprogramm herzustellen.

