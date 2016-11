Winterreifenaktion mit Cooper: Das war der Gipfel

Auf dem Stubai-Gletscher in Österreich führte SportScheck in der letzten Woche den größten Materialtest der Alpen durch. Dabei gab es für Besucher an jedem der vier Veranstaltungstage einen Satz Winterreifen von Cooper zu gewinnen.



“Diese etwas ungewöhnliche Kooperation hat sich für Cooper gelohnt”, fasst Mario Kircher, bei Cooper Tire Deutschland für das Marketing verantwortlich, zusammen. “Die Besucher waren sehr interessiert und haben auf die Präsenz unserer Marke ausgesprochen positiv reagiert.” Bereits vor der eigentlichen Aktion am 10. bis 13. November 2016 verloste Cooper über SportScheck eine Reise zu dem Event. Diese Verlosung hatte der Reifenhersteller über Flyer und Plakate in den Filialen des Sportartikel-Anbieters sowie über Newsletter und Facebook-Einträge bekannt gemacht.



So konnte ein glücklicher Gewinner in den letzten Tagen den Materialtest von SportScheck auf dem Stubai-Gletscher persönlich miterleben. Dort oben hatte Cooper eine Eventfläche eingerichtet, die alle Besucher zu Interaktionen animieren sollte. Auf einem speziell für die Besucher und Interessierte angelegten Parcours musste an den vier Tagen auf Zeit eine Reihe von Aufgaben bewältigt werden. So hieß es, möglichst schnell im Slalom um Reifen herumlaufen und mit Bällen durch Reifen werfen. Für den jeweiligen Tagessieger mit Bestzeit gab es dabei einen Satz hochwertiger Winterreifen von Cooper zu gewinnen.



Rund 150 Starter nahmen die Herausforderungen auf dem Gletscher an. Wer nicht zu den Tagessiegern gehörte, wurde von Cooper mit kleinen Präsenten getröstet. Cooper verteilte insgesamt rund 4000 Giveaways. “Wir sind über die positiven Reaktionen der Teilnehmer erfreut und haben mit der Aktion sicher etwas für den Markenbekanntheitsgrad getan”, so Kircher.



Beim letzten Winterreifen-Vergleichstest mit 50 Wettbewerbern belegte der Cooper WM SA2+ in der kombinierten Wertung vom Bremsen auf Nässe und Schnee einen ausgezeichneten neunten Platz und ließ damit viele etablierte Wettbewerber hinter sich. Als weitere Stärken notierten die Tester von AutoBild in Ausgabe 40 vom 7.10.2016, dass der Reifen “ausgewogen, sicheres Fahrverhalten auf Schnee und nasser Fahrbahn” zeigt.



Weitere Informationen über Cooper gibt es im Internet unter www.coopertires.de und bei Twitter.

Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH

Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd. ist ein Tochterunternehmen der Cooper Tire & Rubber Company aus Findlay, Ohio, USA. Cooper hat über 100 Jahre Erfahrung als führender Reifenhersteller und stellt ein vollständiges Angebot an Pkw-Reifen und SUV/ 4x4-Reifen für Sommer- und Wintereinsätze unter den Markennamen Cooper und Avon her. Zum Lieferprogramm zählen auch Motorradreifen der Marke Avon. Weitere Informationen gibt es unter www.coopertires.deund www.avonreifen.com.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren