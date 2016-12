Komfortabler Küchenhelfer: Hybridarmatur H10 von CONTI+

Wenn es draußen kälter wird, geht es drinnen heiß her. Wer beim Plätzchenbacken während der Festtage alle Hände voll hat, bekommt von CONTI+ hilfreiche Unterstützung. Die Küchenarmatur H10 spart dank nützlicher Komfortfunktionen Zeit und schont die Nerven. So kann der Wasserlauf neben der manuellen Bedienung auch berührungslos durch die intelligente Infrarot-Doppelsensorik ausgelöst werden - ideal um mit schmutzigen Fingern sauber zu arbeiten. Temperatur und Wassermenge sind über den Einhebelmischer mit einstellbarer Heißwassersperre frei wählbar. Der hohe, um 360 Grad schwenkbare Auslauf ermöglicht auch an Doppelwaschbecken ein bequemes Arbeiten. Der Sensor kann dabei stets zum Becken ausgerichtet werden.



Nützliche Features werden mit der praktischen Funktionstaste aktiviert. Auf diese Weise kann der Wasserfluss zum Reinigen unterbrochen oder zum Befüllen des Beckens dauerhaft ausgelöst werden. Eine integrierte Hygienespülung kann wahlweise im 12- oder 24-Stunden Turnus programmiert werden. Dank berührungsloser Technik, robustem Messinggehäuse und integrierten Hygienefunktionen eignet sich die H10 Küchenarmatur nicht nur für den Privatanwender, sondern wird auch den hohen Anforderungen des Gastronomiegewerbes gerecht.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren