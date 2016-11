Ausgezeichnet! Service, Angebot an Bord und Kundenvertrauen erhalten Bestnoten

Service Champion, Deutscher Fairnesspreis, Marke des Jahres, Bester Arbeitgeber – dies sind nur einige der Auszeichnungen, über die sich die Mitarbeiter der Condor und der Thomas Cook Group Airlines in diesem Jahr freuen. Insgesamt erhielten die Airlines mit dem Sunny Heart 2016 elf Awards und erhöhen damit die Gesamtanzahl auf 52 seit dem Jahr 2012. Kunden, die mit Condor und den Thomas Cook Group Airlines in den Urlaub starten, können also sicher sein: Sie sind in guten Händen!



„Die Auszeichnungen machen uns Stolz und zeigen, dass die harte Arbeit all unserer Mitarbeiter gesehen und anerkannt wird. Sie motivieren alle Kollegen dazu, das hohe Niveau zu halten und unseren Gästen auch in Zukunft diesen hohen Standard zu bieten“, so Christoph Debus, Chief Airlines Officer der Thomas Cook Group. „Viele unserer Gäste starten mit uns in die schönste Zeit des Jahres. Dabei wissen wir, dass es oft die kleinen Aufmerksamkeiten sind, die den Flug zu einem besonderen Erlebnis machen und in diesem Punkt unterscheiden wir uns von anderen Airlines. Jeder Gast soll bei uns das passende Angebot finden und sich bei uns an Bord wohlfühlen. Dafür stehen wir mit der 175-jährigen Erfahrung von Thomas Cook und der von Condor, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiert. “



Dass der Service nicht nur an Bord hervorragend ist, zeigt die Vielfalt der Auszeichnungen: So vergab Die Welt bereits zum zweiten Mal in Folge den Titel “Service Champion” an Condor und hebt damit auch den Service vor und nach dem Flug hervor. Der Sender n-tv wertete 45.000 Kundenrückmeldungen zu mehr als 500 Unternehmen aus und vergab den Deutschen Fairness Preis für einen besonders fairen und transparenten Umgang mit ihren Kunden an Condor. Der FOCUS und die WirtschaftsWoche prämierten das große Kundenvertrauen welches die Condor genießt.



Aber auch im Vergleichstest von 100 europäischen Airlines des Manager Magazins konnte Condor überzeugen und fünf Mal das Prädikat „Sehr gut“ erlangen. Sowohl die Business Class als auch die Economy Class überzeugten im europäischen Vergleich. Die britische Schwesterairline Thomas Cook Airlines UK überzeugte in Großbritannien als führende Charterairline in Europa und erhielt dafür einen World Travel Award.



Nicht nur in den Augen der Kunden überzeugten Condor und die Thomas Cook Group Airlines, auch die Mitarbeiter legten ein gutes Zeugnis für ihren Arbeitgeber ab: Die Zeitschrift „Eltern“ wählte Condor zum besten Unternehmen für Familien unter anderem in der Kategorie Mobilität, während der FOCUS das Siegel Top-Karrierechancen an den Ferienflieger vergab.



Die Thomas Cook Group Airlines bestehen aus vier Ferienfluggesellschaften, die ihre Kunden zu den schönsten Ferienzielen weltweit bringen: Thomas Cook Airlines UK, Thomas Cook Airlines Belgium, Thomas Cook Airlines Scandinavia und Condor Flugdienst. Die Airlines der Unternehmensgruppe befördern jährlich 17,2 Mio. Fluggäste und erwirtschaften einen Gesamtumsatz von 2,7 Mrd. GBP. Die kombinierte Flotte umfasst 95 Flugzeuge. Bis Mitte 2016 wird die Flotte von Thomas Cook Group Airlines 25 werksneue A321 umfassen. Die Modernisierung der Kabinen aller Flugzeuge mit einem Investitionsvolumen von 100 Mio. GBP und der Erwerb des neuen Airbus A321 waren die größte Investition in die Fluggesellschaften und den Fluggastkomfort in der Geschichte der Thomas Cook Group. Hochmoderne Triebwerkstechnologie und eine optimierte Aerodynamik sorgen für einen geringeren Kerosinverbrauch, weniger CO2-Emissionen und einen verbesserten Lärmschutz. Mehr als 9.000 Mitarbeiter arbeiten täglich daran, allen Kundenwünschen nachzukommen.

