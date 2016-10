Natalie Portman im VOGUE-Interview: "Israel hat mich zutiefst geprägt."

Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes und Venedig wurde Natalie Portman von den Kritikern gefeiert. Als Schauspielerin für ihre Darstellung von Jackie Kennedy Onassis in „Jackie“ und für ihr Debüt als Regisseurin mit der Romanverfilmung „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ (ab 3.11. im Kino) des israelischen Autors Amor Oz. Berufliches Glück ist für die 35-Jährige jedoch bei Weitem nicht alles, wie sie im Interview in der November-Ausgabe von VOGUE Deutschland erzählt: „Natürlich sehnen wir Menschen uns automatisch nach Annehmlichkeit. Aus dem Grund streben wir nach Glück. Aber das Leben ist eine Kombination aus Liebe und Finsternis. Und es sollte darum gehen, dass wir die Liebe in der Finsternis finden.“ Mit ihrem Regie-Erstling hat sie daher auch zutiefst persönliche Themen ihrer eigenen Familienbiographie aufbereitet.



„Ich spüre das Bedürfnis, immer wieder nach Israel zurückzukehren.“



Über ihre jüdischen Wurzeln sagt Natalie Portman: „Israel hat mich zutiefst geprägt. Ich wurde ja in Jerusalem geboren und habe in dem Land die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Ich denke oft daran und träume davon. Und deshalb spüre ich das Bedürfnis, immer wieder dorthin zurückzukehren.“ Die Faszination von „Liebe und Finsternis“ bestünde auch darin, sich der eigenen Wurzeln bewusst zu werden: „Letztlich beziehe ich mich immer auf die Tradition. Deshalb ist es für mich wichtig, meine Geschichte und die meiner Familie zu kennen. Nur so war es für mich möglich, meine eigene Identität zu finden.“



„Ich finde, dass die Deutschen eine Inspiration für andere Nationen sind“



Ihre Urgroßeltern väterlicherseits wurden in Auschwitz ermordet. Bei ihrer ersten Berlin-Reise hatte sie gemischte Gefühle: „Ich war argwöhnisch und hatte erwartet, dass ich mich unwohl fühle. Und dann war ich höchst angenehm überrascht. Ich habe in Berlin so viele positive Erfahrungen gesammelt. (…) Ich finde, dass die Deutschen eine Inspiration für andere Nationen sind. (…) Welche Nation hat sich schon so zu ihren historischen Vergehen bekannt? In den USA haben wir uns überhaupt nicht mit unseren Verbrechen an den Indianern auseinandergesetzt. Welche Massaker hat es da gegeben!“



„Wir brauchen keine Stereotype à la ‚Frauen sind die besseren Menschen’“



Dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn mehr Frauen an die Macht kämen, bezweifelt Natalie Portman: „Ich glaube, dass das nicht wirklich mit dem Geschlecht zu tun hat. Humanes Denken und Handeln ist davon unabhängig. Ich denke, dass man kein Geschlecht idealisieren sollte. Das ist strenggenommen sexistisch“, so die Schauspielerin. „Denn Frauen wie Männer tragen alle Anlagen in sich – sie können gut und schlecht, dumm und klug, schwach und stark sein. Wir brauchen keine Stereotype à la ‚Frauen sind die besseren Menschen‘.“



