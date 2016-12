Nach erfolgreicher Premiere 2016: Beethoven! The next level zurück in Berlin

Nach der erfolgreichen Debüttournee im Mai und Juni 2016 mit insgesamt 10.000 Zuschauern, wird „BEETHOVEN! THE NEXT LEVEL" auch 2017 wieder live auf der Bühne zu erleben sein. Die Produktion der DEAG Classics AG unter der künstlerischen Leitungvon Christoph Hagel und Khaled Chaabi geht zusammen mit der klassischen Tänzerin und Dramaturgin Yui Kawaguchi sowie einem internationalen Tanzensemble auf Tournee. Am 2. Oktober 2017 gastiert das Ensemble im Berliner Admiralspalast.



Musik, Tanz, Wahnsinn – das sind die Elemente, die in der Urban Dance-Show „BEETHOVEN! THE NEXT LEVEL" präsentiert werden. Musikalischer Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Klassiker Ludwig van Beethoven: Persönliche Krisen, Abgründe und Höhenflüge Beethovens „verschmelzen zu einem 70-minütigen Psychogramm Ludwig van Beethovens" (Deutsche Welle TV). Der Verlust seines Hörsinns wird ebenso vertanzt wie seine damit einhergehende Vereinsamung und die Sehnsucht nach der „unsterblichen Geliebten". Khaled Chaabi, künstlerischer Leiter, Choreograph und Ausnahmetänzer, verkörpert Ludwig van Beethoven und tanzt mit „einer großen Wut, als würde er sich mit der ganzen Welt anlegen" (Berliner Morgenpost). Die japanische Tänzerin und Dramaturgin Yui Kawaguchi bildet den Gegen- und Ruhepol zu Chaabi und verbindet die Welt des Breakdance mit der Welt des klassischen Tanzes. Stimmungsvolle Projektionen und von Christoph Hagel live am Flügel interpretierte Werke Beethovens begleiten die energiegeladenen Choreografien.



Das Programm hat es in sich: Im ersten Teil der Show liegt das Augenmerk auf dem Hauptklavierwerk Beethovens – der „Apassionata". Im weiteren Verlauf kommen die wohl bekanntesten Sinfonien - die Siebte und die Neunte - zum Tragen und entfalten in Verbindung mit neu komponierten Beats eine ganz eigene Magie. Mit einer modernen Version von „Freude schöner Götterfunken" beginnt die Überleitung in ein spektakuläres Finale, das die Zuschauer fesseln wird.



„BEETHOVEN! THE NEXT LEVEL" vereint nicht nur Tanzstile wie Krumping, Popping, Locking, B-Boying, HipHop, Modern Dance, zeitgenössischen und klassischen Tanz, sondern auch Nationen: Die Tänzer kommen aus vielen verschiedenen Ländern und bilden auf der Bühne eine ganz eigene kosmopolitische Welt.

