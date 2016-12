Wohnbauoffensive 2016: Concept Bau blickt positiv auf das Immobilienjahr zurück

Nach einem starken Immobilienjahr 2016 zieht der vor den Toren Münchens ansässige Bauträger Concept Bau eine positive Bilanz: „Aufgrund der anhaltenden Wohnungsknappheit, dem Mangel an verfügbaren Bestandsobjekten und niedriger Hypothekenzinsen investierten Eigennutzer und Kapitalanleger insbesondere in Neubauimmobilien. Diese Faktoren werden auch das kommende Jahr prägen, was die Preise auf hohem Niveau stabilisiert“, sagt Emmanuel Thomas, Geschäftsführer von Concept Bau GmbH. Mit knapp 900 bereits gebauten oder aktuell noch im Bau befindlichen Wohneinheiten gehört Concept Bau 2016 zu den aktivsten Bauträgern, die in München und Umland neuen Wohnraum schaffen.



Ludwigsvorstadt, Bogenhausen, Moosach, Pasing und Germering – Concept Bau verwirklicht und plant Wohnbauprojekte, wo sie am dringendsten benötigt werden: In der bayerischen Landeshauptstadt sowie in deren unmittelbaren Umgebung realisiert und plant das Unternehmen insgesamt neun Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 1.200 Einheiten und bietet Käufern die Möglichkeit, vom boomenden Immobilienmarkt in München zu profitieren. Laut aktueller Stadtentwicklungszahlen fehlen bis 2030 zwischen 100.000 bis rund 160.000 Wohnungen in München. Thomas: „Eigentumswohnungen stehen besonders im Fokus. Allerdings konnten wir auch eine sehr hohe Nachfrage nach Reihenhäusern außerhalb der Innenstadt verzeichnen.“



Rund 2,5 Mrd. Euro investierten Anleger im ersten Halbjahr 2016 in Münchner Wohneigentum, knapp die Hälfte davon in Neubauprojekte. Das entspricht einem Zuwachs von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Investoren profitieren von soliden Wertzuwächsen. Denn: Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt. Pro Quadratmeter muss der Immobilienkäufer derzeit in guten Lagen durchschnittlich 7.350 Euro auf die Hand nehmen. Weil es weder Überkapazitäten noch Verkaufsdruck gibt, wird die zunehmende Nachfrage vermutlich auch 2017 für eine stabile Preisentwicklung sorgen.

CONCEPT BAU GmbH

Die CONCEPT BAU GmbH ist ein 1982 in München gegründeter Bauträger und Projektentwickler von Neubauimmobilien, der durch zeitgemäße Architektur, energieeffiziente Bauqualität sowie die Realisierung hochwertiger und individueller Projekte die Stadtkultur Münchens mitgeprägt hat. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Innovation sowie dem klaren Selbstverständnis als Dienstleister. Wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen möchte, findet bei dem Bauträger CONCEPT BAU die passenden Neubauimmobilien. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen vorausschauende Konzepte ebenso wie die fundierte Analyse der Bauvorhaben hinsichtlich der Gegebenheiten, der Standorte oder der Attraktivität der Objekte. Dabei werden Eigentumswohnungen und Häuser gleichermaßen für Eigennutzer wie für Kapitalanleger optimiert. Als Tochter der französischen Projektentwicklungsgesellschaft LNC Les Nouveaux Constructeurs S.A. gibt CONCEPT BAU neben den umfassenden eigenen Marktkenntnissen auch die über 40-jährige Erfahrung und Kompetenz eines internationalen Konzerns an seine Kunden und Investoren weiter. Bislang konnten mehr als 6.000 Eigentumswohnungen, Reihenhäuser und Doppelhäuser realisiert werden. CONCEPT BAU war zudem gemeinsam mit der Stadt München Vorreiter des München Modells, das sich der Schaffung von Eigentum in Mehrfamilienhäusern für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen verschrieben hat.



Weitere Informationen im Internet unter www.conceptbau.de









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren