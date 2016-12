Früh buchen - viel sparen: weg.de weist auf Buchungsrabatte bis zu 45 Prozent hin

Satte Ersparnis für Frühentschlossene: Die gibt es noch bis Ende März 2017 laut dem Online-Reiseportal www.weg.de zu ergattern. Demnach erhalten Reisehungrige bei der frühzeitigen Buchung für die Sommersaison 2017 bis zu 45 Prozent Frühbucherrabatt. Für die langfristige Reservierung gibt es noch ein weiteres Argument: Für beliebte Zielgebiete sinkt die Auswahl schon nach Weihnachten deutlich.



Insbesondere die Destinationen in Spanien, Portugal und Griechenland seien bereits jetzt sehr gefragt, weiß Matthias Hochleitner, Reiseexperte weg.de: „Die Nachfrage hat sich bereits im vergangenen Jahr erkennbar auf diese Länder verschoben, umso mehr raten wir zu früher Buchung. Wir stellen fest, dass sich immer mehr Urlauber schon frühzeitig das beste Angebot sichern wollen, um sich dann beruhigt auf die Reise freuen zu können. Gleichzeitig können insbesondere Familien bares Geld sparen.“



Dass sich vor allem Reisende mit schulpflichtigen Kindern früh auf ihr Reiseziel festlegen sollten, liegt an den Ferienzeiten, in den sich die Nachfrage nach beliebten Destinationen ballt. Besonders hoch im Kurs für 2017: Mallorca, die Kanarischen Inseln, das spanische Festland, Kreta, aber auch die Schwarzmeer-Strände in Bulgarien.



Stornierungen und Umbuchung bei Reisewarnungen möglich



Kunden, die dagegen andere Ziele buchen möchten, aber Angst haben, dass sich die politische Lage bis zur Reise maßgeblich verändern könnte, kann der Reise-Experte beruhigen. „Entscheidet das Auswärtige Amt, eine Reisewarnung für ein bestimmtes Land oder eine Region herauszugeben, sind die Reiseveranstalter erfahrungsgemäß kulant und bieten eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung der Reise an“, so Matthias Hochleitner weiter.



Auch in Fällen, bei denen es nicht zu einer offiziellen Reisewarnung kommt, seien die Veranstalter oftmals sehr entgegenkommend, kommentiert der Reise-Experte. Zwar seien die Unternehmen rechtlich nicht zu entsprechenden Lösungen verpflichtet, gerade die großen Veranstalter seien aber im Falle von politischen Unruhen äußerst entgegenkommend.



Die besten Frühbucherangebote von weg.de sind unter https://www.weg.de/fruehbucher aufgeführt.

weg.de

weg.de ist eines der bekanntesten Online-Reiseportale Deutschlands und bietet seinen Kunden von Pauschalreisen und All Inclusive-Reisen über Hotel und Flügen bis hin zu Kreuzfahrten, Mietwagen und Skireisen das gesamte Reiseportfolio an. Kunden überzeugen vor allem die Übersichtlichkeit und hohe Nutzerfreundlichkeit sowie die ausgezeichnete Service- und Beratungskompetenz des Reiseportals. weg.de wurde im März 2005 in München gegründet und ist eine Marke der COMVEL GmbH. Die COMVEL GmbH gehört zu den am schnellsten wachsenden Touristikunternehmen Europas und ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media Group.





