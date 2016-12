Premiere: Christmas Trophy in der Pferdesportarena Wendorf

Die Idee ist erst zwei Monate alt und sie kommt gut an. Springreiter Benjamin Wulschner bittet am kommenden Wochenende, am 10. und 11. Dezember zur Christmas Trophy in die Pferdesportarena Wendorf vor den Toren Schwerins. Das Zwei-Tage-Turnier ist eine Offerte an seine Kollegen, glänzt mit Springpferdeprüfungen und Springprüfungen bis zur Kl. M und die Resonanz ist riesig. Auch von Sponsoren aus der Region, die der Idee des Springreiters gern folgen. Besonderheit: Passend zum zweiten Advent wurde in der Pferdesportarena Wendorf schon jetzt kein bißchen an weihnachtlicher Dekoration gespart!



Mittlerweile wurden für das Sportereignis, dass acht Prüfungen an zwei Tagen in der Halle umfasst, 1200 Weihnachtskugeln zur Dekoration verwendet, Tannenbäume dekorativ verteilt, auf 300 Metern Lichterketten verlegt und 150 Meter Girlanden. Weil der weihnachtliche Glanz auch für die Pferde ungewöhnlich ist, öffnet Wulschner die Arena bereits zwei Tage vorher für ein lockeres Probespringen. Nennungen - insgesamt 590 - trafen aus ganz Norddeutschland, hauptsächlich aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ein und sogar aus Baden-Württemberg. Benjamin Wulschner, der Ende August mit den Pferden in Wendorf in einen Stalltrakt einzog, hat Anfang November auch das Management der Pferdesportarena Wendorf übernommen.



Vier Springpferdeprüfungen von der Kl. A bis zur Kl. M stehen auf dem Programm, in vier weiteren Springprüfungen von Kl. A bis M ist der Andrang ähnlich groß. In allen Prüfungen werden mehrere Abteilungen gebildet. Rings um die Halle und die Abreitehalle gibt es auch ein gastronomisches Angebot von Crepes bis zum Broiler für Teilnehmer und Zuschauer. Der Eintritt zur ersten Christmas Trophy in der Pferdesportarena Wendorf ist frei, Zuschauer sind herzlich willkommen.

