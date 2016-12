Doppelsieg - Anabel Balkenhol gewinnt zweimal in Folge

Mit dem Hannoveraner Fuchswallach Dablino und dem Trakehner Hengst Heuberger TSF hat Anabel Balkenhol aus Münster beim Internationalen Festhallen Reitturnier Frankfurt zunächst den internationalen Grand Prix und dann die Einlaufprüfung zum Louisdor-Preis gewonnen. „Ich bin absolut zufrieden“, lachte die 45-jährige Dressurreiterin. Dass ihr 17-jähriger Dablino derzeit in bester Form ist, empfindet Balkenhol „als ein Geschenk“. Mindestens genausoviel Freude macht ihr der etwas eitle „Jungspund“ Heuberger TSF: „Herr Berger - so nennen wir ihn im Stall, weil er sich selbst gut gefällt - überrascht mich immer wieder, weil er bei jedem Turnier etwas zulegt.“



Mit 76,55 Prozent lieferten Balkenhol und Heuberger das Spitzenergebnis der gesamten Prüfung für acht bis zehn Jahre alte Nachwuchspferde. Knapp dahinter reihte sich Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) mit dem zehn Jahre alten Sammy Davis jr. ein.



Hatte Heuberger TSF im vergangenen Jahr noch etwas skeptisch die Nikolaus-Figuren am Dressurviereck beäugt, waren die rot bemäntelten Figuren am Freitagmorgen kein Thema mehr. Für das Finale des Louisdor-Preises hat sich Heuberger TSF in die Favoritenposition geschoben, eine Rolle die seine Reiterin, die den Hengst seit dessen sechstem Lebensjahr reitet, gelassen sieht. „Ich mache mir gar keinen Druck, ich weiß, dass wir mit dem Pferd auf dem richtigen Weg sind“. Zuvor hatte Dablino im Grand Prix de Dressage, präsentiert vom Bankhaus Metzler und Silk`n seine ganze Routine ausspielen können und seiner Reiterin damit einen souveränen Sieg mit 75,52 Prozent bescheren können. Balkenhols Championatskollegin Fabienne Lütkemeier (Paderborn) eroberte mit Fabregaz Platz zwei vor Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Favourit.



Schau-Wettbewerb als Publikumsmagnet



Keine zwölf Stunden vor den Dressurreitern begeisterten in der Frankfurter Festhalle acht hessische Reitvereine mit brillianten Ideen und temperamentvollen Schaubildern im Olympiastützpunkt Hessen Preis, präsentiert vom Land Hessen. Der große Sieger des Abends war der RuFV Idstein mit dem Schaubild „Radioactive“. Die Show mit fluoreszierenden Kostümen, Pferden und Motorrädern „elektrisierte“ die Zuschauer genauso wie die Jury. Letztere zückte voller Begeisterung ein ums andere Mal die Note 10, die Zuschauer auf den Rängen sorgten auf dem Applausometer - die Wertung machte HIT RADIO FFH möglich, für Spitzenwerte. Prompt gewann Idsteins Reitverein sowohl die Jury- als auch die Publikumswertung. Die härteste Konkurrenz kam vom LRuV Rimbach und TRaB e.V. - das rasente Bild mit Skiläufern hinter den Pferden kam mächtig gut an in der Festhalle. Die Langenselbolder Pferdefreunde e.V. hatten sich eine Überraschung für Ann Kathrin Linsenhoff ausgedacht und spendeten ihr Preisgeld spontan für die Initiative „Hand in Hand für die Region“. Diese Initiative unterstützt beim Internationalen Festhallen Reitturnier Frankfurt den Verein MAIN-Kind e.V., der sich gegen Kinderarmut einsetzt.



Gebannt verfolgten auch die Jurymitglieder Dorothee Schneider, Jörg Oppermann (Gückingen), ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel und Veranstalterin Ann Kathrin Linsenhoff die Schau der acht Vereine. Jeder einzelne Verein beeindruckte mit verblüffender Choreographie, mit tollen Kostümideen und pfiffigen Geschichten.



Ergebnisüberblick



15 Int. Grand Prix de Dressage – Dressurprüfung Kl. S***, Bankhaus Metzler und Silk’n präsentieren: Grand Prix de Dressage:1. Anabel Balkenhol (Münster), Dablino FRH, 75.520%; 2. Fabienne Lütkemeier (Paderborn), Fabregaz, 74.240%; 3. Sönke Rothenberger (Bad Homburg), Favourit, 74.160%; 4. Jan-Dirk Gießelmann (Barver), Real Dancer FRH, 73.640%; 5. Michelle Hagman (Schweden), Happiness 26, 72.600%; 6. Beatrice Buchwald (Rheinberg), Daily Pleasure 4, 71.280%;



18 Nat. Nachwuchspferde Grand Prix (FN), Louisdor-Preis – Einlaufprüfung:1. Anabel Balkenhol (Münster), Heuberger TSF, 76.558%; 2. Dorothee Schneider (Framersheim), Sammy Davis jr., 75.419%; 3. Kathleen Keller (Luhmühlen), San Royal 3, 73.558%; 4. Heiner Schiergen (Krefeld), Discovery OLD, 73.465%; 5. Isabel Freese (Norwegen), Sam's Ass, 72.605%; 6. Susan Pape (Großbritannien), Harmony's Don Noblesse, 72.488%;



12 Internationale SML-Tour für Amateure Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40 m) CSIAmB Qualifikation zur Spooks-Amateur Trophy, Preis der SANSIBAR powered by All4Designs:1. Julie Thielen (GER), Showbizz, 0.00/30.00; 2. Dominique Michelle Weber (GER), Chasseur en blanc, 0.00/32.30; 3. Nastasia Kaufmann (GER), Lex Barker 4, 0.00/32.31; 4. Paulina Rosbach (GER), Feuerlady 9, 4.00/28.76; 5. Álvaro Gonzalez de Zarate (ESP), Cheers Imenta, 4.00/30.03; 6. Sabrina Badziong (GER), Grafite, 4.00/31.89;



