Parlamentarischer Abend vom 29.11.2016

Vor fast 200 Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien ist der Parlamentarische Abend der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin erfolgreich zu Ende gegangen. Im Ergebnis der Veranstaltung haben die beteiligten Verbände von der Politik gefordert, den Mittelstand bei der Integrationsleistung zu unterstützen.



Die Unternehmerschaft ist bereit, sich den Herausfor­derungen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu stellen. Die noch meist sehr homogenen Strukturen in den Unternehmen begründen sich nicht mit einer mangeln­den Offenheit gegenüber dem nicht typischen und durch­schnittlichen Arbeitnehmer oder mit etwaigen von Vorurteilen geprägten Einstellungen der Unter­nehmer­schaft.



Eine nachhaltige Integration in den Unter­nehmen ist eher auf Grund der Strukturen von KMU mit Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden. Es exis­tieren kaum Ressourcen oder personelle Kapazitäten, die es erlauben, eine geringere Leistungs­fähigkeit zu kompensieren. Einfache Tätigkeiten sind kaum noch vorhanden, in der Regel werden gut qualifizierte Fachleute benötigt. Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift, spezifische Ausbildungen oder Weiterbildungen sind nötige Voraus­setzungen. Hier fordert die Wirtschaft, große Anstrengungen für einen berufs­bezogenen, möglichst arbeits­integrierten, Spracherwerb und ab­schluss­orien­tierte Ausbil­dungen zu unterneh­men.



Die Veranstaltung fand in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern beim Bund in den Ministergärten in Berlin statt. Hartmut Bunsen, Sprecher der Interessengemeinschaft und Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen, machte deutlich, dass die Auswirkungen auf die Gesellschaft noch nicht absehbar sind und sich die Wirtschaft dem Thema frühzeitig stellen muss.



Die Impulsreferate wurden gehalten von Professor Dr. Helge Braun (CDU), Mitglied des Bundestages und Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und Hartmut Bunsen, Sprecher der Interessengemeinschaft und Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen.



Die Podiumsdiskussion zum Thema: „Zuwanderung - Chance für die Wirtschaft?“ gestalteten mit:



Professor Dr. Helge Braun - CDU, Mitglied des Bundestages, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin



Professor Reint E. Gropp - Ph.D., Präsident Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle



Dr. Josef Westerhausen - Geschäftsführender Gesellschafter Deutsche Gesellschaft für Lebensmittelsicherheit, Wasser- und Umwelthygiene mbH,



Carlotta Köster-Brons - Leiterin des Randstad Hauptstadtbüro Berlin



Hartmut Bunsen - Sprecher der Interessengemeinschaft und Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen



Gemeinsam mit den Podiumsgästen und den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern, wurde über die Chancen aber auch die Herausforderungen der Zuwanderung für Ostdeutschland diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass noch unklar ist, wie groß der Fachkräftebedarf in den nächsten 30 Jahren wirklich ist. Es ist offen, wie sich der demografische Wandel auf die Wirtschaft auswirkt und ob wir unter diesem Aspekt die zumeist jungen Zuwanderer benötigen, um unser Wirtschaftssystem am Laufen zu halten.



Der Abend wurde von Randstad und weiteren Wirtschaftspartnern unterstützt. „Als Personaldienstleister freuen wir uns über jeden Menschen, den wir in Arbeit bringen. Da machen wir keinen Unterschied zwischen den Bewerbern. Flüchtlinge kommen nicht nur aus verschiedenen Ländern, sie verfügen auch über die unterschiedlichsten Bildungshintergründe. Für eine Beschäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind ausreichende Deutschkenntnisse unerlässlich. Sind diese vorhanden, die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt und passt der Kandidat mit seinen Fähigkeiten zu der gesuchten Qualifikation, stellen wir ihn ein", so Carlotta Köster-Brons, Leiterin des Randstad Hauptstadtbüros.



Als Medienpartner begleitete Wirtschaft und Markt die Veranstaltung.





Organisiert und koordiniert wurde der Abend vom Unternehmerverband Brandenburg und Berlin, den Unternehmen comprend und medienlabor aus Potsdam.

