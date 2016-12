Tea with a Twist

Das mondäne Boutique Hotel COMO The Halkin im Londoner Stadtteil Belgravia steht für Tradition mit einem Akzent Moderne. Der klassische Nachmittagstee verkörpert einen Brauch, wie er seit Jahrhunderten in den vornehmen britischen Haushalten gepflegt wird. Ganz im spanischen Stil des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten 'Ametsa', wird der Afternoon Tea neu interpretiert: statt 'Scones und Clotted Cream' und 'Cucumber Sandwiches' werden süße und salzige Tapas serviert. Um die Sinneserfahrung abzurunden, wird im Anschluss an den Tee in die namhafte Fragrance Boutique 'Kilian' eingeladen, um dort die Welt des Parfums und den eigenen 'Signature Scent' zu entdecken.



Wer einen Besuch nach London plant, sollte es uns wissen lassen; gerne organisieren wir eine Übernachtung im exklusiven Londoner Boutique Hotel COMO The Halkin in der zentralen und dabei faszinierend ruhigen Lage des noblen Wohnviertels Belgravia. Vom Hotel zum Hyde Park und den schicken Boutiquen in Mayfair sind es zu Fuß nur 6 Minuten.



Allein beim Anblick der imposanten Decken, der eleganten Einrichtung und der lichtdurchfluteten Räume versprüht das COMO The Halkin an kühlen Wintertagen eine warme Atmosphäre für Gäste des Hotels und seines weltberühmten Restaurants Ametsa with Arzak Instruction. Der Küche des COMO The Halkin wird durch die kulinarische Kunst der Star Köchin Elena Arzak ein Hauch Raffinesse verliehen, die britische Klasse mit maritim-südlichen Ideen ergänzt. 'Ametsa' bedeutet auf baskisch 'Traum' und steht für den hohen Anspruch von Elena Arzak und ihrem Vater an die Kunst des Kochens. Köche des Restaurants Ametsa with Arzak Instruction werden über ein halbes Jahr hinweg intensiv im 3-Sterne Mutter-Restaurant der Arzaks vorbereitet, bevor sie die charakteristische Küche selbst auf die Teller zaubern.



Elena Arzaks Wurzeln zeigen sich in kulinarischen Kreationen wie dem 'New Basque Afternoon Tea' oder modern interpretierten Tapas, die durch eine für die baskische Küche typische Schlichtheit und Originalität bestechen. Salzige Tapas wie die kalt servierte 'Strawberry and Tomato Soup', das süße 'Lime Custard and Banana Tartlet' oder die 'Charred Sweets' wecken die Neugierde und überraschen den Gaumen mit neuen Geschmackserlebnissen. Der Nachmittagstee kann täglich im Restaurant, an der Bar oder in der Lounge des COMO The Halkin für 30 GBP gebucht werden.



Inspiriert von der Welt der Düfte kooperiert COMO The Halkin mit der Fragrance Boutique Kilian in Londons historischer Einkaufsoase Burlington Arcade in Mayfair. Parfum Experten präsentieren dort die Kunst der olfaktorischen Wahrnehmung, schärfen den Geruchssinn und entwickeln für Gäste des COMO The Halkin einen typgerechten Signature Scent. Das 'Discover Your Signature Scent' Angebot gilt bis 31. März 2017 speziell für Gäste des COMO The Halkin Afternoon Tea.



COMO The Halkin



Das Hotel liegt im Herzen Londons im eleganten Stadtteil Belgravia. In unmittelbarer Nähe befinden sich die schönen Geschäfte und Restaurants von Mayfair und Knightsbridge. Das Hotel verfügt über 41 Zimmer und Suiten, designed von Laboratorio Associati aus Italien. Das Interieur ist in warmen Grau- und Cremetönen gehalten, mit marmorverkleideten Bädern in den Gästezimmern. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Ametsa with Arzak Instruction bietet innovative haute cuisine mit baskischen Einflüssen der weltbekannten Köchin Elena Arzak.



www.comohotels.com/thehalkin/

COMO Hotels and Resorts

Die COMO Hotels and Resorts wurden von Christina Ong gegründet. Sie sind für ihre handverlesenen und individuell geführten Häuser bekannt: COMO The Halkin, London, drei COMO Metropolitan Hotels in London, Bangkok und Miami Beach, COMO Parrot Cay, Turks and Caicos, COMO Cocoa Island und COMO Maalifushi auf den Malediven, COMO Point Yamu auf Phuket sowie drei COMO Uma Resorts auf Bali und in Bhutan. Im Oktober 2015 eröffnete zudem das erste Haus in Australien, das luxuriöse Stadthotel COMO The Treasury in Perth.



COMO Hotels and Resorts sind mit ihren Stadthotels, Strandresorts, Abenteuer- und Wellness Refugien weltweit vertreten. Das Konzept der COMO Hotels & Resorts steht für Exzellenz in Service, Design, Wellness und Kulinarik aber auch in puncto Kulturererfahrung. Gleichsam verschreibt sich die Gruppe einer eindeutigen Strategie der Nachhaltigkeit, sowohl gegenüber der im Betrieb involvierten Menschen als auch den Destinationen. COMO Shambhala Estate auf Bali wird als als Wellness Refugium in Assoziation mit der Schwestermarke für Wellness, COMO Shambhala geführt. Die COMO Shambhala Produkte, Services, Kulinarik, Anwendungen und Spa-Einrichtungen stehen in jedem Haus der COMO Hotels & Resorts zur Verfügung. COMO Hotels and Resorts feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.



www.comohotels.com





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren