Neue Räume für weiteres Wachstum

Die Hugo-Junkers-Straße in Frankfurt-Fechenheim wird für die COMMUNIS Gesellschaft für Kommunikation mbH zum 01.01.2017 neue Geschäftsadresse. Nachdem sich die Gesellschaft bereits im Mai diesen Jahres noch unter der jetzigen Anschrift vergrößert hat, führt auch die zweite räumliche Veränderung innerhalb weniger Monate wieder zu einem Ausbau der Produktivfläche: Aus den ehemals 20 Arbeitsplätzen im Call Center werden ab Januar 40. Wichtigster Auslöser für die Verdoppelung sind strategische Wachstumspläne mit dem Geschäftspartner Kuck + Schmidt Group. Denn auch den Umzug innerhalb Fechenheims planen die beiden Unternehmen gemeinsam: Schon in der Sontraer Straße hat die Nachbarschaft zu einer engen Zusammenarbeit geführt. Der Geschäftsführer von Kuck + Schmidt Jörn Schmidt fasst das so zusammen: „Während COMMUNIS den Schwerpunkt auf Outbound-Marketing und Beratung legt, ist unser Contact-Center spezialisiert auf Inbound und Kundendialog. Abgedeckt werden dabei alle wichtigen Kommunikationskanäle, also Telefon, E-Mails und Chats.".



Die beiden Partnerunternehmen werden künftig ein gemeinsames Call Center nutzen. Dabei helfen flexible Wandsysteme die 800 m² bei Bedarf aufzuteilen oder offen zu gestalten. „Bei allen Wachstumsplänen ist mir wichtig, dass die COMMUNIS trotz neuer Investitionen weiter inhabergeführt bleibt. Unsere Kunden schätzen die flachen Hierarchien bei uns." kommentiert Communis- Geschäftsführer Thorsten Schnieder die Entscheidung.



Um die 20 neuen Stellen noch vor dem Umzug zu besetzen, beginnt die Mitarbeiter-Rekrutierung bereits im Dezember 2016. Das geschieht bereits am neuen Standort, der für alle Mitarbeiter auch deutlich besser zu erreichen sein wird: Vom Frankfurter Hauptbahnhof erreicht man die vor der Haustür liegende Hanauer Landstraße dann mit den Straßenbahnen 11 und 12 in unter einer halben Stunde.

COMMUNIS - Gesellschaft für Kommunikation mbH unterstützt seit Januar 2012 seine Kunden in der Personalberatung, im Projektmanagement und im Ausbau von Netzwerken in der Kommunikationsbranche. COMMUNIS steht für "gemeinsam" - unter dieser Leitidee werden im eigenen Vertriebscenter und bei ausgewählten Projektpartnern verschiedene Telemarketingprojekte betreut. Darüber hinaus übernimmt die Gesellschaft bei Kommunikationsprojekten jeder Größenordnung sämtliche Schnittstellenfunktionen, die gesamte Projektsteuerung und ist für die Themen Inbound, Outbound, Backoffice und Lettershop der zentrale Ansprechpartner.

