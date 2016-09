Commerzbank verkauft Commerzbank-Hochhaus an Samsung SRA Asset Management

Commerzbank hat heute in Frankfurt den Verkauf des Commerzbank-Hochhauses an die Samsung SRA Asset Management, Tochter der Lebensversicherungsparte des Samsung-Konzerns, vereinbart. Seit dem Erstbezug 1997 gehört das Gebäude zwei geschlossenen Fonds der Commerzbank-Tochter Commerz-Real, der Commerzbank stand eine Ankaufsoption zu. Die Commerzbank hat von dieser Ankaufsoption Gebrauch gemacht, um das mit 259 Metern höchste Bürogebäude Deutschlands an den südkoreanischen Investor zu verkaufen. Das Closing ist für den Sommer 2017 geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Commerzbank wird ihren Sitz weiterhin am Frankfurter Kaiserplatz haben und hat mit dem künftigen Eigentümer einen Mietvertrag über 15 Jahre geschlossen. Zudem besteht für die Bank eine zusätzliche Verlängerungsoption. Der neue Mietvertrag führt zu signifikanten Einsparungen für die Bank.

