Commerzbank und Tchibo bieten kostenlose Kreditkarte an

.





Kostenlose Mastercard-Kreditkarte ohne Jahrespreis

Bezahlen und gleichzeitig Treuebohnen sammeln

Kostenlos Geld abheben an allen Commerzbank-Geldautomaten





Die Commerzbank ist neuer Kreditkartenpartner von Tchibo. Bei der neuen „TchiboCard Plus“, die die bisherige „Tchibo PrivatCard Premium“ ablöst, gibt es dauerhaft keinen Jahrespreis und keinen Mindestumsatz. Kunden können mit der Karte weltweit bezahlen und dabei mit jedem Einkauf Tchibo Treuebohnen sammeln.



„Inhaber der ‚TchiboCard Plus‘ können ab sofort an allen über 2.300 Commerzbank-Geldautomaten in Deutschland kostenlos Geld abheben und damit an deutlich mehr Terminals als zuvor. Zudem haben Tchibo Kunden die Möglichkeit, weitere Leistungen der Commerzbank zu nutzen“, sagt Sabine Schmittroth, Bereichsvorständin Private Kunden der Commerzbank. „Durch die Kooperation mit Tchibo bauen wir unsere Wettbewerbsposition aus.“ Außerdem können die Kunden mit der „TchiboCard Plus“ bei Beträgen bis 25 Euro kontaktlos ohne PIN oder Unterschrift bei allen teilnehmenden Paypass-Akzeptanzstellen bezahlen.



„Schon heute ist das ‚TchiboCard Bonusprogramm‘ mit mehr als sechs Millionen Kunden eines der erfolgreichsten Bonusprogramme in Deutschland“, so Arnd Liedtke, Unternehmenssprecher von Tchibo. „Zusammen mit unserem neuen Partner Commerzbank bieten wir mit der neuen Kreditkarte ‚TchiboCard Plus‘ viele attraktive Vorteile und die Sicherheit eines leistungsstarken Finanzpartners. Wir sind überzeugt, hiermit auch neue Kunden für unser Kundenprogramm zu begeistern.“



Über Tchibo



Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, rund 22.300 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und dem Einzelportionssystem Cafissimo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2015 mit international rund 12.200 Mitarbeitern 3,4 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU.









Commerzbank Aktiengesellschaft

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugschnitten ist. Die Commerzbank finanziert über 30 % des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Die Commerzbank-Töchter Comdirect in Deutschland und M-Bank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken. Die Commerzbank betreibt mit rund 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privatkunden sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden Euro.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren