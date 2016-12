Commerzbank startet neues Depotmodell ohne Ausgabeaufschläge

Die Commerzbank startet am 1. Januar 2017 ein neues Depotmodell ohne Ausgabeaufschläge. Als Anlagemöglichkeit stehen über 100 ausgewählte Fonds zur Verfügung. Das "PremiumFondsDepot" kostet im Jahr 0,9 Prozent des Anlagevolumens oder mindestens 90 Euro pro Quartal. Durch das Pauschalentgelt entfallen die Gebühr für die Depotführung, alle Transaktionskosten und alle Ausgabeaufschläge. "Ausgabeaufschläge sind nicht mehr zeitgemäß", so Torsten Daenert, Commerzbank- Bereichsleiter im Produktmanagement Wertpapier. "Mit diesem Depotmodell schaffen wir einen neuen Standard im Wertpapiergeschäft."



Die angebotenen Fonds werden als die besten ihrer Vergleichsgruppe im Rahmen der offenen Commerzbank-Fondsarchitektur ausgewählt.



Die Commerzbank bietet bereits seit 2013 mit dem "PremiumDepot" ein Modell mit Pauschalentgelt an. Mit diesem können Kunden alle Wertpapiere und Fonds ohne zusätzliche Kosten handeln und gleichzeitig eine individuelle Beratung und ein umfassendes Informationsangebot nutzen. Seit der Einführung sind rund 34 Mrd. Euro Volumen in das "PremiumDepot" geflossen.

Commerzbank Aktiengesellschaft

