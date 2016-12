Commerz Real erwirbt Münchner HighLight Towers für hausInvest

.





LEED-Gold zertifizierte Landmark-Immobilie von Stararchitekt Helmut Jahn

Bonitätsstarke Mieter wie IBM Watson, Fujitsu und Unify

Büro-Hotel-Mischnutzung und Multi-Tenant zur Diversifikation im Fondsportfolio





Die Commerz Real hat die Münchner HighLight Towers für ihren offenen Immobilienfonds hausInvest erworben. Verkäufer ist die Bürozentrum Parkstadt München-Schwabing KG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Die HighLight Towers sind eine absolute Top-Immobilie in Premiumlage mit herausragender Architektur und Bauweise“, konstatiert Andreas Muschter, Vorsitzender des Vorstands der Commerz Real. „Ihre Ausnahmestellung sowie die Mischung der Nutzungsarten und die langfristige Vermietung an bonitätsstarke Nutzer haben uns überzeugt und diversifizieren optimal unser Fondsportfolio“.



Das im Jahr 2004 errichtete und nach dem internationalen Nachhaltigkeitsstandard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) in Gold zertifizierte Gebäudeensemble mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt etwa 86.000 Quadratmetern besteht aus einem 7-geschossigen Hotelgebäude, einem 5-geschossigen Bürogebäude sowie zwei prägnanten 33- bzw. 28-geschossigen Bürotürmen und befindet sich zentral in der Parkstadt Schwabing. Mit 126 Metern bzw. 113 Metern ist es das zweithöchste Bürogebäude Münchens. Vermietet ist es zu etwa 97 Prozent langfristig an bonitätsstarke Unternehmen wie IBM, Fujitsu und Unify. „Als Multi-Tenant-Immobilie mit 11 Büromietern passen die Towers optimal in unsere Strategie, im Bürobereich auf kleinteiligere Vermietungen statt Einzelmieter zu setzen“, erläutert Muschter.



Das durch den international bekannten Architekten Helmut Jahn entworfene Landmark-Gebäude zeichnet sich neben der zeitlosen Architektur durch eine sehr flexible und effizient gestaltete Grundrissplanung aus, welche sowohl die Vermietung an Großmieter über mehrere Etagen als auch an kleinere Unternehmen ermöglicht. Im angrenzenden L-förmigen Flachbau verfügt das Meliá INNSIDE Hotel über 160 Studios und Suiten von 24 bis 48 Quadratmetern, Konferenzräume für bis zu 150 Personen, ein Restaurant mit Bar sowie einen Wellnessbereich.





Commerz Real AG

Die Commerz Real, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank AG, steht für mehr als 40 Jahre Markterfahrung und ein verwaltetes Volumen von rund 32 Milliarden Euro. Umfassendes Know-how im Asset-Management und eine breite Strukturierungsexpertise verknüpft sie zu ihrer charakteristischen Leistungspalette aus sachwertorientierten Fondsprodukten und individuellen Finanzierungslösungen. Zum Fondsspektrum gehören der Offene Immobilienfonds hausInvest, institutionelle Anlageprodukte sowie unternehmerische Beteiligungen der Marke CFB Invest mit Sachwertinvestitionen in den Schwerpunktsegmenten Flugzeuge, regenerative Energien und Immobilien. Als Leasingdienstleister des Commerzbank-Konzerns bietet die Commerz Real zudem bedarfsgerechte Mobilienleasingkonzepte sowie individuelle Finanzierungsstrukturierungen für Sachwerte wie Immobilien, Großmobilien und Infrastrukturprojekte. www.commerzreal.com

