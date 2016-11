Tiefe Einblicke

Mithilfe moderner NiTi-Instrumente schaffen selbst Endo-Einsteiger schnell verlässliche Ergebnisse. Flexible Feilensysteme wie die HyFlex EDM des Schweizer Dentalspezialisten COLTENE bestechen vor allem durch ihre Anpassungsfähigkeit bzw. Bruchsicherheit. Aufgrund ihrer einzigartigen Materialeigenschaften sind sie prädestiniert für Endo-Einsteiger und Experten, die mit einer reduzierten Feilenanzahl komfortabel aufbereiten möchten. Wie sicher und effektiv der Einsatz der rotierenden Feilen ist und welche Möglichkeiten die neueste Generation an NiTi-Feilen bietet, zeigt nun ein informativer Kurzfilm des Innovationsführers COLTENE.



Sichtbare Vorteile für Einsteiger und Experten



Ab sofort können Endo-interessierte Zahnärzte online die ideale Vorgehensweise bei unterschiedlichen Kanalanatomien studieren. In nur acht Minuten erhalten Endo-Experten wie Einsteiger auf der Internetseite https://www.coltene.com/de/produkte/endodontie/wurzelkanalaufbereitung/hyflexTM-edm/ einen Schnellkurs in Sachen optimaler Aufbereitung. Im Video wird erklärt, welche Vorteile ein modular aufgebautes NiTi-System bietet. Egal, ob gerader oder gekrümmter Kanalverlauf – für jedes Anwendungsgebiet gibt es die passende Kombination aus einer Auswahl von sechs Spezialfeilen. Im zweiten Teil demonstriert der renommierte Endo-Experte Dr. Antonis Chaniotis anhand eines konkreten Patientenfalles den sinnvollen Umgang mit den aktuellen Arbeitshilfen. Schritt für Schritt führt er den Zuschauer durch eine idealtypische Endo von der Aufbereitung bis zur Obturation. Außerdem werden die Abläufe im klinischen Teil durch eine 3D Animation der Feile im Wurzelkanal noch besser visualisiert. Durch die simultan gezeigte 3D Animation kann der Zuschauer den Weg der Feile bei Kanalaufarbeitung hervorragend mitverfolgen. Alle gezeigten Techniken lassen sich leicht nachahmen und können rasch im eigenen Behandlungsalltag angewandt werden.



Was tun im apikalen Drittel?



Entwickelt wurde die NiTi-Feile HyFlex EDM in enger Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern und Zahnärzten. „EDM“ steht für das innovative Herstellverfahren namens „Electrical Discharge Machining“: Die eingesetzte Funkenerosion erzeugt eine einzigartige, gehärtete Oberfläche, welche die Schneidleistung verbessert und die Feilen besonders bruchsicher und flexibel macht. Anhand einer Vielzahl praktischer Tipps und Tricks erfährt der Behandler, wie man jene Eigenschaften optimal für die maschinelle Aufbereitung nutzt. Der anwendungsorientierte Endo-Film beantwortet klassische Fragen wie „Was tun, wenn die Arbeitslänge im ersten Schritt mit einer Universalfeile nicht erreicht wird?“ oder „Welche Größen und Taper setze ich im apikalen Drittel ein?“ Zu guter Letzt lernt der Zahnarzt anhand einer Serie von Röntgenbildern aus der Praxis des amerikanischen Endodontologen Dr. Sam Alborz, welche Sequenz sich für welchen Kanalverlauf besonders empfiehlt. In acht Minuten durchläuft der Zuschauer somit die wichtigsten Themen zur Königsdisziplin der Zahnerhaltung. Über die digitale Welt hinaus unterstützt das COLTENE-Expertenteam Endo-Fachleute wie -Einsteiger übrigens auch offline mit einer großen Auswahl an Workshops, Schulungsmaterial und persönlichen Serviceangeboten.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

COLTENE ist ein international führendes Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb zahnmedizinischer Verbrauchsgüter und Kleingeräte. Der Grundstein für die Coltène AG wurde 1963 im Bereich Produktion und Handel mit Erzeugnissen für die Zahn- und Bauchemie gelegt. Durch zahlreiche Firmenzusammenschlüsse und Reorganisationen wurde in den 70er Jahren eine Fokussierung auf den Dentalmarkt erreicht, besonders im Bereich von Abformmassen und Zahnfüllungen. Die Übernahme der amerikanischen Whaledent mit Spezialisierung auf parapulpäre Stifte und Posts führte 1990 zur Bildung der Coltène/Whaledent Firmengruppe mit einer verstärkten internationalen Ausrichtung. Weitere Unternehmenszukäufe ergänzten das Produktangebot in Richtung Orthodontie, rotierende Instrumente und einer Vielzahl an zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien.



Heute verfügt COLTENE über Produktionsstätten in der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Brasilien und den USA sowie ein weltweites Vertriebsnetz mit eigenen Vertretungen und Distributionspartnern. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf Produkte von COLTENE, sowohl bei traditionellen als auch implantatbasierten Therapieformen und Zahnrekonstruktionen. Weitere Informationen zu COLTENE und unseren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren