Neues Knusperhaus und Posaunenchöre bereichern lange Einkaufsnacht am 3.12.2016

Das City-Management Oldenburg lädt am 3. Dezember 2016 zur langen Einkaufsnacht nach Oldenburg ein. Die Geschäfte der Innenstadt haben an diesem Abend, wie auch Möbel Buss an der Bremer Heerstraße, bis 24 Uhr geöffnet. Auch auf dem Lambertimarkt kann bis Mitternacht eingekauft und geschlemmt werden. Am Lefferseck heißt es wieder "Oldenburg knuspert", wenn Kinder ein Lebkuchenhaus mit echten Lebkuchenplatten und Süßigkeiten gestalten. Bis in den Abend hinein sorgen Posaunenchöre an verschiedenen Stellen der Fußgängerzone für eine weihnachtliche Atmosphäre.



"Oldenburg knuspert" am Lefferseck - Erlöse für Verein "Kinderlachen Oldenburg"



Ein neues Knusperhaus wartet am 3. Dezember ab 12 Uhr darauf, von Kindern mit selbst gestalteten Lebkuchenplatten verziert zu werden. Süßigkeiten, Lebkuchen und Zuckerguss liegen bereit, wenn das City-Management Oldenburg (CMO) wieder zu "Oldenburg knuspert" einlädt. Dank der finanziellen Unterstützung des Restaurants Mamma Mia und durch den tatkräftigen Einsatz der Firma K. H. Suhr Holzbau konnte ein neues Knusperhaus gebaut werden. Zwischen 12 und 15 Uhr dürfen die Kinder ihre Lebkuchenplatte gestalten und auf dem Knusperhaus platzieren lassen. Dass die Kinder hierfür nichts zahlen müssen, verdanken sie der Volksbank Oldenburg eG, die die Veranstaltung präsentiert. Auch die Stadtbäckerei Schröder unterstützt die CMO-Aktion, denn hier werden jede Menge Lebkuchenplatten und tütenweise Zuckerguss in verschiedenen Farben verbraucht. Natürlich dürfen die kleinen Nachwuchsbäcker ihre mit Süßigkeiten und Gebäck verzierten Kunstwerke nach Abschluss der Aktion ab 15 Uhr mit nach Hause nehmen - und das kostenlos. Die Platten, die nicht abgeholt werden, versteigert das CMO gemeinsam mit der Volksbank Oldenburg eG ab 15.30 Uhr für einen guten Zweck. In diesem Jahr gehen die Erlöse der Versteigerung sowie freiwillige Spenden an den Verein Kinderlachen Oldenburg e.V., der Kindern aus sozial schwachem Umfeld sowie auch Flüchtlingskindern die Möglichkeit bietet, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Die engagierten Helfer des im April 2016 gegründeten Vereins unternehmen Ausflüge und organisieren Freizeitaktivitäten für bedürftige Kinder. Der gemeinsame Wunsch: Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und so passen die Ziele des Vereins bestens zu "Oldenburg knuspert". Denn auch hier geht es darum, den Besuch der Oldenburger Innenstadt am ersten Dezemberwochenende für die kleinsten Familienmitglieder zu "versüßen".



Für das CMO verbreiten am 3. Dezember zudem zwei Engel weihnachtliche Stimmung und verteilen süße Aufmerksamkeiten in der Innenstadt.



Festliche Klänge in der Innenstadt



Für weihnachtliche Stimmung während der Adventseinkäufe sorgen die vier Posaunenchöre aus Oldenburg und dem Umland. Zwischen 14.20 und 21.00 Uhr können sich die Besucher der City bei insgesamt zwölf Konzerten an den festlichen Klängen erfreuen. Die Bläserensembles erfüllen die Innenstadt bis in die Abendstunden hinein mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Mit dabei sind in diesem Jahr die Posaunenchöre Christuskirche, Ofen, Nikolai sowie Art Brass. Die Konzerte finden am Lefferseck, in der Langen Straße, der Achternstraße, der Haarenstraße und der Kurwickstraße statt.





Art Brass: 14.20-14.40 Uhr (Haarenstraße, Höhe Isensee), 15.00-15.20 Uhr (Lefferseck), 15.30-15.50 Uhr (Heiligengeiststraße, Höhe Ullmann)

Posaunenchor Christuskirche: 16.00-16.20 Uhr (Haarenstraße, Ecke Mottenstr.), 16.40-17.00 Uhr (Kurwickstraße, Ecke Lange Straße), 17.20-17.40 Uhr (Lange Straße, Höhe C&A)

Posaunenchor Ofen: 17.50-18.10 Uhr (Lange Straße, vor Bruns Männermode), 18.20-18.40 Uhr (Achternstraße, Höhe H&M), 19.00-19.20 Uhr (Lefferseck)

Posaunenchor Nikolai: 19.30-19.50 Uhr (Achternstraße, Ecke Ritterstraße), 20.00-20.20 Uhr (Lange Straße, Höhe Onken), 20.40-21.00 Uhr (Lefferseck)





Aktionen und Angebote der CMO-Mitglieder



Bruns Männermode feiert anlässlich seines Geschäftsjubiläums 120 Jahre Innovation, Kompetenz und Leidenschaft für Männermode. Zum Geburtstagsverkauf warten viele kleine Überraschungen bei Bruns Männermode, Bruns Große Größen und im Camel Active Store. Als besonderen Service gibt es Monogramm-Stickerei: Kunden können sich in ihrem bei Bruns gekauften Bekleidungsstück ihre Initialen einsticken lassen. Außerdem ist der Lions Club "Willa Thorade" wieder zu Gast bei Bruns Männermode. Bereits zum fünften Mal bietet der Lions Club selbst gefertigte Pralinen zum Verkauf an - sehr fein und hochwertig. Die Zutaten sind von Anfang an die gleichen: Guter Geschmack und eine professionelle, verantwortungsvolle Herstellung - der Erlös geht an einen guten Zweck.



In der Haarenstraße steht vor dem Geschäft Lollipop ein Wunschbaum. Kinder aus sozialen Oldenburger Einrichtungen haben ihre Weihnachts-Wünsche aufgeschrieben. Jeder, der möchte, kann einen Wunschzettel vom Weihnachtswunschbaum nehmen und einem Kind einen Wunsch (im Wert von 15-20 Euro) erfüllen. In Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfezentrum in Oldenburg werden die Geschenke pünktlich zum Heiligen Abend verteilt. Weitere Informationen zur Aktion der Likedeeler und der Haarenstraßen-Gemeinschaft erhalten Sie bei Glühwein und Keksen in der Haarenstraße.



Wer im Laden Nr. 5 in der Bergstraße ein Weihnachtsgeschenk kauft, hat gleichzeitig die Chance auf einen Gewinn im Rahmen des Adventskalenders: Jeder Kunde erhält ein Los und kann sich mit etwas Glück über einen attraktiven Preis aus dem Sortiment des Geschäfts freuen. Falls das am 3.12. noch nicht klappt: Das Los bleibt bis zum 24.12. im Lostopf - man kann also auch später noch gewinnen.



Das Modehaus Leffers hat in seinem Lichthof im Erdgeschoss einen kleinen Weihnachtsmarkt mit schönen Geschenk- und Dekorationsideen aufgebaut. Ab 13 Uhr können Kunden hier ihre an diesem Tag gekauften Artikel von einem Sticker individualisieren lassen, was ein persönliches Geschenk abrundet. Auch die Trend-Handyhüllen der Marke Wooden lassen sich durch eine Gravur nach individuellen Wünschen gestalten. Für die richtige Shopping-Atmosphäre sorgt DJ Jamie Loca im Untergeschoss.



Bei Möbel Buss an der Bremer Heerstraße wartet ein vielseitiges Programm auf die Kunden: Der Auftritt von Judith und Mel bringt Fans in (vorweihnachtliche) Stimmung. Beim Showkochen präsentiert Michael Gorich neue Koch-Ideen nicht nur für die Feiertage. Die Schminkfee steht für Kinder bereit. Außerdem werden Aktionsvorteile in allen Abteilungen geboten.



Das Reformhaus Ebken in der Haarenstraße lädt zum stimmungsvollen Einkauf bei einem Schlemmerabend. Von 16 bis 20 Uhr können Kunden in der gesunden Weihnachtsbäckerei naschen, Punsch mit und ohne Alkohol sowie Spezialitäten aus Quinoa probieren und anspruchsvolle Naturkosmetik testen.



In den Schlosshöfen befüllt eine zauberhafte Artistin den Besuchern auf außergewöhnliche Art und Weise das Glas. Die Show "Vertical Champagne" ist von 20 bis 23 Uhr zu erleben.



Genau das Richtige bei kalten Temperaturen bietet Vitamina in der Baumgartenstraße zur langen Einkaufsnacht seinen Kunden: Heißer Holunderbeersaft mit Honig und Zimt schmeckt nicht nur hervorragend und wärmt von innen, sondern ist auch eine gute Unterstützung für das Immunsystem.



Am 2. und 3. Dezember feiert White Stuff in der Achternstraße eine Shopping-Party zum Advent mit Snacks und Drinks zum entspannten Verweilen. Gleichzeitig werden 20 % Rabatt auf alle Einkäufe gewährt.



Parkhaus-Öffnungszeiten am 3. Dezember 2016





 City-Parkhaus Staulinie: 09.00 Uhr bis 23.00 Uhr

 Parkhaus im CCO: 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr

 Parkhaus Galeria Kaufhof: 07.30 Uhr bis 00.30 Uhr

 Parkhaus Waffenplatz: 07.00 Uhr bis 02.00 Uhr





Die Parkhäuser Schlosshöfe, Theatergarage, Parkhaus am ZOB und Parkhaus Heiligengeisthöfe haben 24 Stunden geöffnet. Alle Parkhausöffnungszeiten ohne Gewähr.



Anreise mit dem Bus Mit den Bussen der VWG geht es ganz bequem zum Shoppingvergnügen. Bis ca. 24 Uhr fahren die Busse im 15- bzw. 30-Minuten-Takt. Und wenn es nach dem Einkaufen doch noch etwas später wird, dann bringen die Nachtexpresslinien N36 - N41 die Fahrgäste gut und sicher wieder nach Hause. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es Abfahrten um 0.30, 1.30 und 2.30 Uhr von der Haltestelle "Lappan". Die Linie 314 fährt an den Wochenendnächten ab der Haltestelle "ZOB" um 0:30 Uhr und 1:30 Uhr in Richtung Wardenburg und ab hier als Linie N25 weiter in Richtung Ahlhorn. Bei Nutzung der Nachtlinien ist pro Person und Nacht zusätzlich zum regulären FahrtTicket ein Zuschlag von 1 € zu zahlen. Inhaber von SemesterTickets, JobTickets für Erwachsene, einer MIAplus-Karte und VBN-NachtTickets können das Nachtexpress-Angebot kostenlos nutzen.



Zusätzlich bietet die VWG in der langen Einkaufsnacht, wie auch an den anderen Adventssamstagen, einen besonderen Park+Ride-Service in die Innenstadt: Vom Messegelände an der Haltestelle "P+R-Weser-Ems-Halle" fahren die gesonderten P+R-Busse von 9.00 bis 20.00 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zum "Lappan, Bus-steig B" und zur Haltestelle "Staustraße". Diese Haltestellen können dann jeweils auch für die Rückfahrt zur P+R-Fläche an der Weser-Ems-Halle genutzt werden. Zur langen Einkaufsnacht am 3. Dezember verkehren die Busse des P+R-Service sogar bis Mitternacht. Sowohl die Parktickets des Weser-Ems-Hallen-Geländes als auch die Parktickets der Parkflächen an der Messestraße werden als Fahrausweis in den P+R-Bussen der VWG anerkannt.

