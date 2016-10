Kaolinerde und Stahlbau als Drehkulissen: 17. Location Tour führte in die Oberpfalz

Serien, Krimi-Reihen, Kino- und Fernsehfilme - die Oberpfalz dient immer wieder als Kulisse für nationale und internationale Produktionen. Die Filmkulisse Bayern lud vergangenen Donnerstag Filmschaffende aus allen Bereichen hinter der Kamera zu einer Location Tour in die Region ein. Im Umkreis von 30 km gab es höchst unterschiedliche Locations zu sehen.



Die Oberpfalz ist zur Zeit auf der Leinwand als Virginia und Georgia zu sehen: Oliver Stone drehte in Bodenwöhr Szenen seines aktuellen Kinofilms Snowden. Darüber hinaus diente die Region in den letzten Jahren als Kulisse für Fünf Freunde 2, Lommbock, Kommissarin Lucas und Bekenntnisse eines jungen Zeitgenossen. Gerade dreht Hans-Christian Schmid hier seine Serie Das Verschwinden.



Die 17. Location Tour "Weiße Erde und stählerne Zeit" führte die Filmschaffenden in die Region und präsentierte potenzielle Drehorte, die bisher weniger bekannt sind. Dazu eingeladen hatte die Filmkulisse Bayern, eine Initiative der FFF Film Commission Bayern und der Bayern Tourismus Marketing GmbH, unterstützt von den Partnern vor Ort. Unter den Teilnehmern waren Dramaturgen, Autoren, Producer, Aufnahmeleiter, Locations Scouts und ein Kameramann. Sie besichtigten den Monte Kaolino, die Maxhütte und eine der größten europäischen Reitsportanlagen.



Der Monte Kaolino ragt 120 Meter aus dem Stadtgebiet von Hirschau heraus und besteht aus 35 Millionen Tonnen Quarzsand. Nach einer Seilbahnfahrt bot sich den Teilnehmern auch ein Blick von oben ins Abbaugebiet.



Die Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg war ein traditionsreiches Stahlwerk und gilt heute als Industriedenkmal. Die Reitsportanlage Gut Matheshof liegt bei Rieden in der Nähe des Klosters Ensdorf inmitten eines großen Waldgebiets. Auf diesem Gelände besichtigten die Teilnehmer einen großen leerstehenden Hotelrohbau, der ebenfalls für Dreharbeiten genutzt werden kann und dafür ideale Bedingungen bietet.

