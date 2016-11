Eröffnungstag der Cloud Expo Europe, Cloud Security Expo und Data Centre World 2016 in der Frankfurter Messe

Zum dritten Mal in Folge bringen die Cloud Expo Europe und Data Centre World sowie die brandneue Cloud Security Expo am ersten Tag der Veranstaltungen tausende der einflussreichsten Entscheider, Entwickler und Anwender der IT-Branche zusammen.



Nicht ohne Grund ist die Cloud Expo Europe, Data Centre World und die neue Cloud Security Expo erste Anlaufstelle, wenn es um neueste Cloud- und Rechenzentrums-Entwicklungen geht. Der Londoner Veranstalter CloserStill Media hat entsprechende Neuheiten in sein Programm aufgenommen: Der Themenfokus DevOps und Container führt zu angeregten Diskussionen über diesen aktuellen Trend. Die Deutschlandpremiere des ersten Live Green Data Centres bietet Besuchern der Messe exklusiv die Gelegenheit das energiesparende Rechenzentrum der Zukunft zu besichtigen. Und Mikko Hyppönen, Chief Research Officer, F-Secure hielt im von NetApp gesponserten Cloud Expo Europe Keynote Theatre einen exzellenten Vortrag über die Absicherung der digitalen Zukunft. Weitere Highlights für den morgigen Tag beinhalten Podiumsdiskussionen zu Women in Tech sowie energieeffiziente Rechenzentren und neue Konferenzthemen wie „Das Internet der Dinge“ oder „Big Data“.



Danijela Kirsch, Global Account Manager, Vodafone Group bestätigt am Ende des ersten Tages: "Die Veranstaltung heute war sehr informativ. Für mich ist es das große Klassentreffen in der Branche. Ich komme her um zu erfahren, wie sich der Markt entwickelt und um erste Kontakte zu knüpfen."



Nicht nur das Konferenzprogramm, sondern auch die Ausstellung mit führenden, internationalen Anbietern verzeichnet einen ersten erfolgreichen Tag. "Zum Thema Cloud ist dies in Deutschland die wichtigste Veranstaltung, sowohl von der Größe her als auch von der Qualität der Zielgruppe", erfreut sich Tatjana Rudolph, Marketing Manager von ProfitBricks.



Zusammenfassend stellt Thomas Standley, Group Event Director von CloserStill zufrieden fest: "Wir hatten einen fantastischen ersten Tag auf der Cloud Expo Europe, Data Centre World und der neuen Cloud Security Expo! Unser diesjähriges Konferenzprogramm ist hervorragend und der Ausstellerbereich ist größer und besser denn je. Die Besucher haben sehr positiv auf die Vorträge von führenden Experten reagiert und die Konferenzsäle vollständig gefüllt. Wenn Sie es heute noch nicht geschafft haben, kommen Sie morgen vorbei!"

CloserStill Powering the Cloud Ltd.

CloserStill Media ist das am schnellsten wachsende Business-Media-Unternehmen Großbritanniens und spezialisiert auf hochwertige, inhaltsgetriebene Veranstaltungen sowie die Pflege von B2B-Kontakten und das Branchen-Networking. Das Unternehmen ist in erster Linie im Gesundheits- und Technologiemarkt in fünf Regionen aktiv. Die Veranstaltungen ziehen dabei jährlich über 40.000 Besucher und über 1.000 ausstellende Unternehmen an. CloserStill Medias internationales Technologieportfolio umfasst die weltweit größten und am besten besuchten Cloud- und Data-CenterVeranstaltungen, Cloud Expo Europe und Data Centre World. Für diese Arbeit wird CloserStill Media regelmäßig mit den wichtigsten Branchenpreisen ausgezeichnet: Unter den über 30 erhaltenen Auszeichnungen gehört auch die fünf Jahre in Folge erhaltene Prämierung des besten Marketers.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren