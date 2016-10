LAMBCHOP mit neuer Single "NIV" und neuen Tourdaten im Frühjahr 2017

sechzehn Jahre nach “NIXON” kommen Lambchop nun mit “FLOTUS” um die Ecke, beide Alben haben nicht nur den augenzwinkernden politischen Titel gemein, sondern stehen beide auch fuer eine musikalische Zaesur der Band. Nicht so sehr im Sinne eines Neuanfangs, sondern eher ein Innehalten und Durchatmen. Und wie NIXON wird FLOTUS jetzt schon als eines der wegweisenden Alben des Jahres gehandelt.





“Kurt Wagner and friends expand, brilliantly, into a kind of dazed, soulful electronica” Album Of The Month - UNCUT

“Washes of synth and pulsing electronic rhythms, this is a dramatic reinvention by a band 12 albums in” THE GUARDIAN



Als Einstimmung kredenzten Kurt Wagner und seine Gang THE HUSTLE, ein revolutionaeres tiefgruendiges Epos von 18 Minuten Laenge. Ihre neue Single "NIV” dagegen ist ein leichtherziger und betoerender Lambchop Song, der neue Einblicke in die fasznierende Soundwelt des neuen Album FLOTUS gewaehrt. Eine hibbelige Bassline und ein schnoerkeloses Klavier, zusammengehalten von Wagners brilliant verzerrter Stimme, die auch hier viel mehr als Instrument eingesetzt wird. "NIV" ist der vorletzte Track auf dem neuen Album FLOTUS, das am 04. November erscheint. Neben dem neuen Song kuendigen wir heute auch endlich die große Europatour fuer Fruehjahr 2017 an, bei der ihnen Andy Stack von Wye Oak als Multiinstrumentalist und Drummer zur Seite steht.

Kurt Wagner hat es wieder getan. Mit knapp 57 Jahren hat der Musiker aus Nashville sich und sein musikalisches Vehikel namens Lambchop nochmals komplett neu erfunden. Fuer sein neues Album namens "FLOTUS" hat er sich mit zwei Zielsetzungen ins Studio begeben: Ein Album aufzunehmen, das seiner Frau Mary gewidmet ist, bzw. ihr moeglichst gefallen solle, und zweitens, ein Album aufzunehmen, das mehrheitlich mit seiner Stimme als Hauptinstrument aufgenommen werden wuerde. Also hat er seine Stimme gesampled, reprocessed, verstellt, Beats daraus gebastelt, Prozessoren, Filter, Sequenzer, alles mit seiner Stimme gefuettert. Dann kamen die Bandkollegen und haben ihren Teil dazu beigetragen. Entstanden ist so ein wagemutiges, ein neuartiges Lambchop Album, das aber natuerlich immer noch nach Lambchop klingt. "FLOTUS" erscheint am 4. November als Doppel-LP, CD, digital sowie als sehr limitierte Special-Box mit Wein vom oesterreichischen Weingut Gut Oggau inklusive Glaeser. Viel Spaß. Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden.



LAMBCHOP live:



05 Feb Erlangen – Markgrafentheater

06 Feb Luzern – Sudpol

08 Feb Zurich – Schauspielhaus

12 Feb Mainz – Frankfurter Hof

14 Feb Vienna – WUK

15 Feb Munich – Kammerspiele

17 Feb Dortmund – Konzerthaus

18 Feb Berlin – Heimathafen

20 Feb Hannover – Capitol

21 Feb Cologne – Gloria

22 Feb Hamburg – Elbphilharmonie

28 Feb Copenhagen – Vega

29 Feb Leipzig – Felsenkeller

01 Mar Mannheim – Capitol

02 Mar Linz – Posthof

